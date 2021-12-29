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    Білка навела жах на ціле місто, покусавши 18 людей за два дні

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    Агресивна білка покусала 18 людей та налякала жителів Уельсу - Білка навела жах на ціле місто, покусавши 18 людей за два дні
    Агресивна білка покусала 18 людей та налякала жителів Уельсу
    фото: Corinne Reynolds/SWINS

    Люди були настільки налякані агресивною поведінкою тварини, що боялися виходити з дому

    Білка з Уельсу тримала у страху все місто, покусавши 18 людей за 48 годин, повідомляє Daily Mail.

    Люди були настільки налякані агресивною поведінкою тварини, що боялися виходити з дому.

    За інформацією ЗМІ, білка, яка отримала прізвисько «кровожадна», мешкає у валлійському містечку Баклі. Напади почалися минулого тижня – першими жертвами гризуна були пенсіонери, які гуляли зі своїми вихованцями.

    Усім постраждалим довелося робити уколи від правця, а влада оголосила полювання на білку. У результаті тварину спіймали 65-річна місцева мешканка Коррін Рейнольдс, яка передала звіра ветеринарам.

    «Білка нападала на людей, які просто виносили сміття, завдаючи їм важких травм», – розповіла жінка.

    Коррін повідомила, що тепер місцеві жителі почуваються в безпеці, а фахівцям доведеться з'ясувати, чому білка стала агресивною. Сама Рейнольдс вважає, що тварина, швидше за все, живе з пухлиною в мозку – це призвело до нападів.

    До слова, на Волині задля порятунку коня із колії зупинили потяг.

    Також на Київщині рятувальники витягли коня із колектора.

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    Теги: пенсіонери тварини рятувальники
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    Білка навела жах на ціле місто, покусавши 18 людей за два дні