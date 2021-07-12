У Великобританії на морі «упіймали» обличчя Нептуна (фото)

Ця фотографія є яскравим прикладом парейдолії

Фоторепортер зробив унікальний знімок давньоримського бога морів та океанів під час припливу

У британському місті Ньюхейвен під час шторму бризки хвилі утворили образ Нептуна. Фотограф Джефф Оверс зробив вдалий кадр. Про це інформує ВВС.

На сайті видання сказано, що фоторепортер зробив унікальний знімок давньоримського бога морів та океанів під час припливу та вітру швидкістю понад 80 км/год.

Фотографи давно облюбували це місце, де можна зробити безліч красивих кадрів. Тут море «кипить», а потужний вітер розбиває хвилі об стіну.

Оверс опублікував фотографію у своєму Twitter, але коментатори одразу запідозрили його у використанні фотошопу. Фотограф запевнив, що він не обробляв знімок.

Ця фотографія є яскравим прикладом парейдолії. У таких випадках образ сприймається як щось виразне та певне. Таким чином хмари можуть нагадувати фігури тварин, а в овочах та неживих предметах ми можемо побачити обличчя людей.

Додамо, що в Чорнобильській зоні відчуження на території заповідника знайшли озеро майже ідеальної форми. Раніше ця водойма був ставком біля поліського села.

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