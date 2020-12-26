У ЦАР бойовики атакували військовий контингент ООН, є загиблі
Єгипетські командос місії стабілізації в Центральноафриканській Республіці патрулюють на околиці Бангі, столиці Центральноафриканської Республіки
Речник генерального секретаря ООН рішуче засудив напади
Унаслідок нападів бойовиків в Центрально-Африканській Республіці, троє миротворців ОНН загинули, ще двоє отримали ушкодження.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на AFP.
Напади сталися у місті Декоа, провінції Кемо та місті Бакума, провінції Мбому.
«Троє миротворців з Бурунді були вбиті, а двоє інших поранені унаслідок нападів на військовий контингент ООН та національні сили оборони та безпеки Центральної Африки», – йдеться у повідомленні.
Речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррі рішуче засудив напади та закликав владу ЦАР розслідувати «огидні» атаки.
Secretary-General @antonioguterres strongly condemns today’s attacks by unidentified armed combatants on Central African national defense & security forces, and @UN_CAR peacekeepers: https://t.co/6GHMbXez96— UN Spokesperson (@UN_Spokesperson) December 26, 2020
ЦАР наразі готується до загальних виборів, в країні триває боротьба між бойовиками та урядовими силами.