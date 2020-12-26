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    У світі

    У ЦАР бойовики атакували військовий контингент ООН, є загиблі

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    <p>Єгипетські командос місії стабілізації в Центральноафриканській Республіці патрулюють на околиці Бангі, столиці Центральноафриканської Республіки</p> - У ЦАР бойовики атакували військовий контингент ООН, є загиблі

    Єгипетські командос місії стабілізації в Центральноафриканській Республіці патрулюють на околиці Бангі, столиці Центральноафриканської Республіки

    Фото AFP

    Речник генерального секретаря ООН рішуче засудив напади

    Унаслідок нападів бойовиків в Центрально-Африканській Республіці, троє миротворців ОНН загинули, ще двоє отримали ушкодження.

    Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на AFP.

    Напади сталися у місті Декоа, провінції Кемо та місті Бакума, провінції Мбому.

    «Троє миротворців з Бурунді були вбиті, а двоє інших поранені унаслідок нападів на військовий контингент ООН та національні сили оборони та безпеки Центральної Африки», – йдеться у повідомленні.

    Речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррі рішуче засудив напади та закликав владу ЦАР розслідувати «огидні» атаки.

    ЦАР наразі готується до загальних виборів, в країні триває боротьба між бойовиками та урядовими силами.

    Теги: ООН Африка миротворці
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