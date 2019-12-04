Усі коханки Поплавського і Олег Винник. У столиці відгримів головний український концерт 2019 року

ГЛАВКОМ



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Ректор Університету культури зібрав у свій ювілейний вечір головних хітмейкерів України, і не лише їх…

3 грудня у столиці пройшов ювілейний концерт Михайла Поплавського «Я – українець». Шоу ректора Національного університету культури завжди збирають топових артистів традиційної естради з акцентом на їхню україномовну творчість. Так сталось і цього разу.

Сам Поплавський у цей вечір сім разів виходив на сцену, щоразу він з’являвся у іншому яскравому піджаку і виконував дві пісні у супроводі масштабних хореографічних постановок. У концерті взяли участь більше 500 учасників шоу-балету, левова частина якого – стрункі дівчата модельної зовнішності.

Між цими феєріями ректор представляв на сцені Палацу спорту гостей свого ювілейного вечора.

Народний артист Павло Зібров привітав Михайла Михайловича своїм хітом «День народження» та заспівав нову пісню про вуса.

3 грудня 2019 року. Павло Зібров на сцені шоу «Я – українець»

Народна артистка Катерина Бужинська з’явилась перед публікою у неймовірному образі снігової королеви. Співачка у білому костюмі, який нагадував глядачам, що Новий рік не за горами, виконала хіт авторства Зіброва «Духмяна ніч».

Катерина Бужинська на сцені шоу «Я – українець»

За Бужинською вийшла Бучинська. Артистки зі співзвучними прізвищами, як відомо ворогують, але Поплавського це не зупинило: у своєму концерті він фактично звів співачок докупи. Народна артистка Наталя Бучинська на противагу Катерині Бужинській обрала чорну сукню. А господар вечора представив співачку як свою коханку, заінтригувавши, що вона в нього не одна.

Наталя Бужинська – «коханка» Поплавського

Наступною у списку коханок Поплавського опинилась Народна артистка Ірина Білик. Але представляючи її ректор наголосив на іншому: «вона є примою» української естради. Білик цього вечора вийшла в загадковому образі: чорний крислатий капелюх, плащ та ботфорти. Цей комплект додав стрункості артистці, яка наступного року планує гучно відсвяткувати своє 50-ліття. Суперзірка, яка останні півтора десятка років віддає перевагу російськомовному репертуару, цього вечора порадувала публіку: виконала свій 20-річний хіт «Ти - ангел» у сучасній обробці та відносно нову пісню «Не ховай очей». Динамічні композиції особливо завели молоду аудиторію, яку Поплавський зібрав у фанзоні.

Ірина Білик готується до свого ювілейного всеукраїнського туру у наступному році

У Палаці спорту цього вечора також були і гості з-за кордону. Соліст легендарного гурту Modern Talking Томас Андерс виконав три своїх старих хіти. Ностальгія за 80-ми дала про себе знати – трибуни ревіли від задоволення.

Поплавський називає Томаса Андреса своїм другом

Але у цей вечір не Андерсу була відведена роль головного сюрпризу. Поплавський дуже довго підбирався до цього моменту і навіть сам виконав хіт «головного гостя» перед його виходом.

«Главком» став одним із перших слухачів суперхіта «Ніно» Олега Винника у виконанні співочого ректора.

«Зіпсував пісню», - потім визнав сам Поплавський. Але виправити ситуацію було кому. Сам Винник, який лише кілька тижнів тому зібрав свій аншлаг у Палаці спорту, вийшов на сцену майже у фіналі вечора. Суперзірка вітчизняної естради виконав три хіта «Вовчиця», «Як жити без тебе» та «Счастье». На прохання Поплавського «переспівати безплатно» зіпсований ним хіт «Ніно» Винник теж відгукнувся. Він акапела проспівав приспів разом з тисячами глядачів.

Олег Винник – приклад справжнього українця, який зробив себе сам, - вважає Поплавський

Цього разу «Ніно» заводили усі разом і Поплавський, і його студенти у фан-зоні, і глядачі на трибунах, і селебрітіз у vip-партері. Вшанувати ювілей Поплавського вчора зійшлись експрезидент Ющенко з його вірною помічницею Вірою Ульянченко, мільярдер Мохамед Захур з Камалією, ексдепутат Володимир Макеєнко, хореографи Григорій Чапкіс та Дмитро Дікусар та багато інших.

Поплавський з його шоу залишається своєрідним «заповідником», до якого ще не добрались культурні реформи. Адже «солянок» артистів української естради все менше, радіостанції і телеканали попри квоти крутять переважно композиції «абищо нове, лише б українською». Провідні медіахолдинги сформували пули своїх артистів, всім іншим дорога в ефір закрита. Дійшло до того, що навіть Суспільне мовлення, яке фінансується з кишень українців, припинило трансляції концертів визнаних провідних вітчизняних співаків. Українців наполегливо переконують, що їхня пісня – це «Попа, как у Ким».

«Главком»