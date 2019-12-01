Відома співачка виступила з відкритим звернення до президента України



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Ваші дії по збереженню розслідування справ Майдану, так і Ваша бездіяльність у ситуації його зупинення, назавжди увійдуть в українську історію – Руслана

Українська співачка та громадська діячка Руслана Лижичко виклала на YouTube звернення до президента України Володимира Зеленського з приводу неналежного розслідування злочинів проти учасників Революції Гідності.

Відео звернення співачка оприлюднила на своєму каналі у YouТube.

«Разом із громадською ініціативою «Євромайдан SOS» публічно звертаємося до Вас та повторюємо прохання скликати позачергове засідання Верховної Ради та проголосувати норму, запропоновану родинами Небесної Сотні, яка дозволить зберегти слідство у справах Майдану, а до цього моменту не передавати ці провадження до ДБР. Важливо також забезпечити переведення та призначення в управління справ Майдану в ДБР слідчих прокуратури, поліції та CБУ, які вже розслідували справи Майдану і призначення керівниками цього підрозділу та прокурорського департаменту прокурорів, що забезпечували результат розслідування», – зазначила вона.

«Володимире Олександровичу, як Ваші дії по збереженню розслідування справ Майдану, так і Ваша бездіяльність у ситуації його зупинення, назавжди увійдуть в українську історію», – наголосила Руслана, звинувативши при цьому президента у тому, що у річницю Революції Гідності він «обмежився загальними словами».

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