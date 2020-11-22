В білоруських магазинах ховають товар з портретами Ольги Хижинкової

«Міс Білорусь» арештована за участь в мітингах опозиції

В соціальних мережах з’явилися повідомлення про те, що з полиць магазинів у Білорусі прибирають товари з зображенням переможниці конкурсу «Міс Білорусь-2008» та колишього прессекретаря брестського «Динамо» Ольги Хижинкової. В деяких випадках заклеюється тільки обличчя Хижинкової, яка є моделлю та обличчям бренду Conte Elegant.

Обличчя моделі-опозиціонерки заклеєні продавцями

Як повідомлялось раніше, 8 листопада Хижинкову разом з кількома іншими відомими в країні представниками шоубізнесу, культури та спорту було затримано на мінському «Марші народовладдя» проти режиму Олександра Лукашенка. За даними Нашої ніви, модель отримала спочатку 12 діб арешту, а згодом додатково ще 15 діб. Ймовірно, це було зроблено для того, щоб Ольга Хижинкова застріла під арештом свій день народження, який вона відзначає сьогодні.

«Ольга Хижинкова – міс Білорусь і загалом прекрасна, смілива дівчина. Лукашисти кинули її до тюрми одразу на 27 діб за участь у маршах. А колготи з її портретом в державних магазинах продають ось так», – пише у Твіттері блогер Дмитро Навоша.

Ольга Хижинкова – мисс Беларусь и вообще прекрасная, смелая девушка. Ну и чуть-чуть модель тоже.



Лукашисты бросили её в тюрьму сразу на 27 суток за участие в маршах. А колгоки с ее портретом в государственном магазине теперь продают вот так. pic.twitter.com/QPcJar19Q2 — Дмитрий Навоша (@navosha) November 19, 2020

Раніше у своїх виступах Ольга Хижинкова закликала білорусів підтримувати на президентських виборах Світлану Тихановську. За словами Хижинкової, через громадянську позицію їй у вересні довелось покинути Національну школу краси.