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    В білоруських магазинах ховають товар з портретами Ольги Хижинкової

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    <p>Фото з інстаграму Ольги Хижинкової</p> - В білоруських магазинах ховають товар з портретами Ольги Хижинкової

    Фото з інстаграму Ольги Хижинкової

    «Міс Білорусь» арештована за участь в мітингах опозиції

    В соціальних мережах з’явилися повідомлення про те, що з полиць магазинів у Білорусі прибирають товари з зображенням переможниці конкурсу «Міс Білорусь-2008» та колишього прессекретаря брестського «Динамо» Ольги Хижинкової. В деяких випадках заклеюється тільки обличчя Хижинкової, яка є моделлю та обличчям бренду Conte Elegant.

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    Обличчя моделі-опозиціонерки заклеєні продавцями

    Як повідомлялось раніше, 8 листопада Хижинкову разом з  кількома іншими відомими в країні представниками шоубізнесу, культури та спорту було затримано на мінському «Марші народовладдя» проти режиму Олександра Лукашенка. За даними Нашої ніви, модель отримала спочатку 12 діб арешту, а згодом додатково ще 15 діб. Ймовірно, це було зроблено для того, щоб Ольга Хижинкова застріла під арештом свій день народження, який вона відзначає сьогодні.

    «Ольга Хижинкова – міс Білорусь і загалом прекрасна, смілива дівчина. Лукашисти кинули її до тюрми одразу на 27 діб за участь у маршах. А колготи з її портретом в державних магазинах продають ось так», – пише у Твіттері блогер Дмитро Навоша.

    Раніше у своїх виступах Ольга Хижинкова закликала білорусів підтримувати на президентських виборах Світлану Тихановську. За словами Хижинкової, через громадянську позицію їй у вересні довелось покинути Національну школу краси.

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    Теги: Білорусь Олександр Лукашенко протест модель
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