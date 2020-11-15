  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Мінську почалися затримання учасників акції протесту

    • Розсилка
    Силовики на акції протесту у Мінську - У Мінську почалися затримання учасників акції протесту
    Силовики на акції протесту у Мінську
    Фото TUT.BY

    Силовики спробували відтіснити людей від меморіалу Олександру Тарайковскому

    Співробітники правоохоронних органів затримали на північному заході Мінська близько десяти учасників мітингу опозиції. Про це повідомляє «Інтерфакс».

    Учасники акції почали збиратися біля народного меморіалу першому загиблому під час протестів Олександру Тарайковскому поруч з метро «Пушкінська». На місце прибули автозаки з силовиками і автобуси зі співробітниками ОМОН. Силовики спробували відтіснити людей від меморіалу. Через деякий час почалися затримання.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    У Мінську почалися затримання учасників акції протесту
    У Мінську почалися затримання учасників акції протесту
    У Мінську почалися затримання учасників акції протесту
    У Мінську почалися затримання учасників акції протесту
    У Мінську почалися затримання учасників акції протесту
    Фото TUT.BY

    Співробітники силових структур у рамках підготовки до недільного протеста опозиції почали стягувати до білоруської столиці спецтехніку і додаткові сили з прилеглих районів.

    У Білорусі три місяці поспіль проходять масові протести через офіційні результати президентських виборів, згідно з якими президент Білорусії Олександр Лукашенко набрав 80 відсотків голосів. Сам Лукашенко не раз стверджував, що за тим, що відбувається «стоїть Захід».

    Як повідомлялося, 12 листопада у Мінську помер прихильник опозиції, 31-річний Роман Бондаренко, якого напередодні невідомі особи в масках викрали біля його будинку. Побитого чоловіка із тяжкими травмами доправили до лікарні, однак лікарі не змогли його врятувати. Його шанси на виживання лікарі оцінювали, як один до тисячі.

    У четвер ввечері сотні білорусів влаштували у Мінську акцію пам’яті вбитого активіста (фото)

    Нагадаємо, що лідерка опозиції в Білорусі Світлана Тихановська оголосила амністію за захоплення білоруського диктатора Олександра Лукашенка і його пособників.

    Читайте також:
    «Ми не пробачимо». Білоруси збираються на марш пам’яті Романа Бондаренка

     

    Теги: Білорусь Олександр Лукашенко протест
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies