У Мінську почалися затримання учасників акції протесту

Силовики спробували відтіснити людей від меморіалу Олександру Тарайковскому

Співробітники правоохоронних органів затримали на північному заході Мінська близько десяти учасників мітингу опозиції. Про це повідомляє «Інтерфакс».

Учасники акції почали збиратися біля народного меморіалу першому загиблому під час протестів Олександру Тарайковскому поруч з метро «Пушкінська». На місце прибули автозаки з силовиками і автобуси зі співробітниками ОМОН. Силовики спробували відтіснити людей від меморіалу. Через деякий час почалися затримання.

Співробітники силових структур у рамках підготовки до недільного протеста опозиції почали стягувати до білоруської столиці спецтехніку і додаткові сили з прилеглих районів.

У Білорусі три місяці поспіль проходять масові протести через офіційні результати президентських виборів, згідно з якими президент Білорусії Олександр Лукашенко набрав 80 відсотків голосів. Сам Лукашенко не раз стверджував, що за тим, що відбувається «стоїть Захід».

Як повідомлялося, 12 листопада у Мінську помер прихильник опозиції, 31-річний Роман Бондаренко, якого напередодні невідомі особи в масках викрали біля його будинку. Побитого чоловіка із тяжкими травмами доправили до лікарні, однак лікарі не змогли його врятувати. Його шанси на виживання лікарі оцінювали, як один до тисячі.

У четвер ввечері сотні білорусів влаштували у Мінську акцію пам’яті вбитого активіста (фото)

Нагадаємо, що лідерка опозиції в Білорусі Світлана Тихановська оголосила амністію за захоплення білоруського диктатора Олександра Лукашенка і його пособників.

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