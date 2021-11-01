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    Хто диктує правила на ринку землі та як заробляти на паях: думка експерта

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    Інвестиції в с/г землю &ndash; дуже перспективний напрям - Хто диктує правила на ринку землі та як заробляти на паях: думка експерта
    Інвестиції в с/г землю – дуже перспективний напрям
    Фото з відкритих джерел

    Вартість землі поки що на рівні «відкладеної пропозиції»

    Із відкриттям ринку землі із липня 2021 року українці отримали можливість інвестувати гроші у новий ліквідний актив. Як стверджують експерти, це – достойна альтернатива традиційним інвестиціям у нерухомість, депозити чи цінні папери. Так, придбавши сільськогосподарську землю, інвестор одержить готовий бізнес, який даватиме стабільний прибуток під виглядом орендної плати. Про інвестиції в українську землю розповів Денис Башлик – співзасновник інвестиційного об’єднання Land club, пише «Перший діловий».

    Зокрема, він нагадав, скільки видів цільового призначення земель закріплено на законодавчому рівні та які землі не можуть належати приватним особам, а які – юридичним.

    За словами Дениса Башлика, раніше орендар диктував правила, та після відкриття ринку землі – це став ринок продавця.

    «Тепер людина має альтернативу: крім як здати в оренду, можна продати цей пай. І не факт, що вона не продасть це конкуренту, який буде проти того, щоб хтось орендував в тому, чи іншому районі», – зазначив він.

    Також він зауважив, що та ціна, яка нині існує на ринку землі – це ціна відкладеної пропозиції.

    «Тобто продають люди, які були готові продати ще 2-3 роки тому, але держава не дозволяла цього зробити. Це люди, яким терміново потрібні гроші. І ціна наразі дійсно не є ринковою. Вона є нижча ринкової. Тому вкладати сьогодні в землю і отримувати в якості пасивного доходу десь до 10-11% річних – це, на мій погляд, дуже перспективний напрямок. Навіть якщо порівняти з банківськими депозитами, тому що ваші гроші підтверджені нерухомістю», – наголосив фахівець.

    Нагадаємо, раніше нардеп пояснив, чому нема ажіотажу на ринку землі.

    Крім того, Тимошенко викрила аферу найбільших агрохолдингів.

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    Теги: інвестиції земля бізнес ринок
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    Хто диктує правила на ринку землі та як заробляти на паях: думка експерта