Вигадані персонажі бразильського художника надають звичайним фото курйозного забарвлення
Роботи Лукаса Левітана є особливо популярними в соцмережах
зображення: lucaslevitan.com
Свій проєкт художник назвав Photo Invasion («Фото вторгнення»)
Хобі бразильського художника Лукаса Левітана (Lucas Levitan) – додавання кумедних персонажів на звичайні фото, які він бере з Instagram.
зображення: lucaslevitan.com
Свій проєкт художник назвав Photo Invasion («Фото вторгнення»).
Варто зазначити, що роботи Лукаса є особливо популярними в соцмережах.
Зокрема, його Instagram має майже 200 тисяч підписників.