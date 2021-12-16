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    Вигадані персонажі бразильського художника надають звичайним фото курйозного забарвлення

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    Роботи Лукаса Левітана є особливо популярними в соцмережах - Вигадані персонажі бразильського художника надають звичайним фото курйозного забарвлення
    Роботи Лукаса Левітана є особливо популярними в соцмережах
    зображення: lucaslevitan.com

    Свій проєкт художник назвав Photo Invasion («Фото вторгнення»)

    Хобі бразильського художника Лукаса Левітана (Lucas Levitan) – додавання кумедних персонажів на звичайні фото, які він бере з Instagram.

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    Вигадані персонажі бразильського художника надають звичайним фото курйозного забарвлення
    Вигадані персонажі бразильського художника надають звичайним фото курйозного забарвлення
    Вигадані персонажі бразильського художника надають звичайним фото курйозного забарвлення
    Вигадані персонажі бразильського художника надають звичайним фото курйозного забарвлення
    Вигадані персонажі бразильського художника надають звичайним фото курйозного забарвлення
    Вигадані персонажі бразильського художника надають звичайним фото курйозного забарвлення
    Вигадані персонажі бразильського художника надають звичайним фото курйозного забарвлення
    Вигадані персонажі бразильського художника надають звичайним фото курйозного забарвлення
    Вигадані персонажі бразильського художника надають звичайним фото курйозного забарвлення
    Вигадані персонажі бразильського художника надають звичайним фото курйозного забарвлення
    Вигадані персонажі бразильського художника надають звичайним фото курйозного забарвлення
    Вигадані персонажі бразильського художника надають звичайним фото курйозного забарвлення
    Вигадані персонажі бразильського художника надають звичайним фото курйозного забарвлення
    Вигадані персонажі бразильського художника надають звичайним фото курйозного забарвлення
    Вигадані персонажі бразильського художника надають звичайним фото курйозного забарвлення
    Вигадані персонажі бразильського художника надають звичайним фото курйозного забарвлення
    Вигадані персонажі бразильського художника надають звичайним фото курйозного забарвлення
    Вигадані персонажі бразильського художника надають звичайним фото курйозного забарвлення
    Вигадані персонажі бразильського художника надають звичайним фото курйозного забарвлення
    Вигадані персонажі бразильського художника надають звичайним фото курйозного забарвлення
    Вигадані персонажі бразильського художника надають звичайним фото курйозного забарвлення
    Вигадані персонажі бразильського художника надають звичайним фото курйозного забарвлення
    Вигадані персонажі бразильського художника надають звичайним фото курйозного забарвлення
    Вигадані персонажі бразильського художника надають звичайним фото курйозного забарвлення
    Вигадані персонажі бразильського художника надають звичайним фото курйозного забарвлення
    Вигадані персонажі бразильського художника надають звичайним фото курйозного забарвлення
    Вигадані персонажі бразильського художника надають звичайним фото курйозного забарвлення
    Вигадані персонажі бразильського художника надають звичайним фото курйозного забарвлення
    Вигадані персонажі бразильського художника надають звичайним фото курйозного забарвлення
    Вигадані персонажі бразильського художника надають звичайним фото курйозного забарвлення
    Вигадані персонажі бразильського художника надають звичайним фото курйозного забарвлення
    Вигадані персонажі бразильського художника надають звичайним фото курйозного забарвлення
    Вигадані персонажі бразильського художника надають звичайним фото курйозного забарвлення
    Вигадані персонажі бразильського художника надають звичайним фото курйозного забарвлення
    Вигадані персонажі бразильського художника надають звичайним фото курйозного забарвлення
    зображення: lucaslevitan.com

    Свій проєкт художник назвав Photo Invasion («Фото вторгнення»).

    Варто зазначити, що роботи Лукаса є особливо популярними в соцмережах.

    Зокрема, його Instagram має майже 200 тисяч підписників.

    Теги: Бразилія гумор Південна Америка
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    Вигадані персонажі бразильського художника надають звичайним фото курйозного забарвлення