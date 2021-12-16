Вигадані персонажі бразильського художника надають звичайним фото курйозного забарвлення

Роботи Лукаса Левітана є особливо популярними в соцмережах

Свій проєкт художник назвав Photo Invasion («Фото вторгнення»)

Хобі бразильського художника Лукаса Левітана (Lucas Levitan) – додавання кумедних персонажів на звичайні фото, які він бере з Instagram.

Свій проєкт художник назвав Photo Invasion («Фото вторгнення»).

Варто зазначити, що роботи Лукаса є особливо популярними в соцмережах.

Зокрема, його Instagram має майже 200 тисяч підписників.