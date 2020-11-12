Як прощалися з тещею Петра Порошенка (фото)

Усім, хто разом із усією нашою родиною зараз молиться, щоб Господь прийняв її світлу душу у Царство Небесне», — написав Порошенко на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, наприкінці вересня — початку жовтня Порошенко також хворів на коронавірус. Зокрема, 3 жовтня, його госпіталізували з двостороннім запаленням легень.

7 жовтня дружина п'ятого президента Марина Порошенко повідомила, що його стан погіршився через загустілу кров, яку лікарі навіть не могли взяти на аналіз. З того часу інформації про стан Порошенка не було.

11 жовтня стало відомо, що Порошенко почувається вже краще. Згодом йому вдалося побороти недугу.