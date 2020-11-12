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    Як прощалися з тещею Петра Порошенка (фото)

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    Як прощалися з тещею Петра Порошенка (фото)

    Петро Порошенко подякував усім, хто молиться за те, щоб Господь прийняв світлу душу Людмили Переведенцевої у Царство Небесне

    П'ятий президент України Петро Порошенко опублікував світлини з похорону матері своєї дружини Марини Порошенко Людмили Переведенцевої, яка два дні тому померла від короновірусу.

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    Як прощалися з тещею Петра Порошенка (фото)
    Як прощалися з тещею Петра Порошенка (фото)
    Як прощалися з тещею Петра Порошенка (фото)
    Як прощалися з тещею Петра Порошенка (фото)
    Як прощалися з тещею Петра Порошенка (фото)
    Як прощалися з тещею Петра Порошенка (фото)

    «Дякую усім, хто прийшов попрощатися з Людмилою Миколаївною.
    Усім, хто разом із усією нашою родиною зараз молиться, щоб Господь прийняв її світлу душу у Царство Небесне», — написав Порошенко на своїй сторінці в Facebook.

    Нагадаємо, наприкінці вересня — початку жовтня Порошенко також хворів на коронавірус. Зокрема, 3 жовтня, його госпіталізували з двостороннім запаленням легень. 

    7 жовтня дружина п'ятого президента Марина Порошенко повідомила, що його стан погіршився через загустілу кров, яку лікарі навіть не могли взяти на аналіз. З того часу інформації про стан Порошенка не було.

    11 жовтня стало відомо, що Порошенко почувається вже краще. Згодом йому вдалося побороти недугу.

    Теги: Петро Порошенко коронавірус
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