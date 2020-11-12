Як прощалися з тещею Петра Порошенка (фото)
Петро Порошенко подякував усім, хто молиться за те, щоб Господь прийняв світлу душу Людмили Переведенцевої у Царство Небесне
П'ятий президент України Петро Порошенко опублікував світлини з похорону матері своєї дружини Марини Порошенко Людмили Переведенцевої, яка два дні тому померла від короновірусу.
Нагадаємо, наприкінці вересня — початку жовтня Порошенко також хворів на коронавірус. Зокрема, 3 жовтня, його госпіталізували з двостороннім запаленням легень.
7 жовтня дружина п'ятого президента Марина Порошенко повідомила, що його стан погіршився через загустілу кров, яку лікарі навіть не могли взяти на аналіз. З того часу інформації про стан Порошенка не було.
11 жовтня стало відомо, що Порошенко почувається вже краще. Згодом йому вдалося побороти недугу.