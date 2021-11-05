Уряд призначив тимчасового керівника Держекоінспекції

Заруба працював першим заступником голови Держекоінспекції з лютого 2021 року

Кабінет міністрів тимчасово поклав виконання обов'язків голови Державної екологічної інспекції на Дмитра Зарубу. Про це йдеться у розпорядженні № 1404-р від 4 листопада, опублікованому на Урядовому порталі.

«Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку голови Державної екологічної інспекції України, виконання обов'язків голови Державної екологічної інспекції України на першого заступника голови зазначеної Інспекції Зарубу Дмитра Васильовича», – йдеться у повідомленні.

Заруба працював першим заступником голови Держекоінспекції з лютого 2021 року.

3 листопада Кабмін звільнив Андрія Мальованого з посади голови Державної екологічної інспекції.

Мальований очолював відомство із травня 2020 року.

Нагадаємо, 4 листопада Верховна Рада України призначила колишнього міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова новим міністром оборони.