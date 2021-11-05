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    Уряд призначив тимчасового керівника Держекоінспекції

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    3 листопада Кабмін звільнив Андрія Мальованого з посади голови Державної екологічної інспекції - Уряд призначив тимчасового керівника Держекоінспекції
    3 листопада Кабмін звільнив Андрія Мальованого з посади голови Державної екологічної інспекції
    фото з відкритих джерел

    Заруба працював першим заступником голови Держекоінспекції з лютого 2021 року

    Кабінет міністрів тимчасово поклав виконання обов'язків голови Державної екологічної інспекції на Дмитра Зарубу. Про це йдеться у розпорядженні № 1404-р від 4 листопада, опублікованому на Урядовому порталі.

    «Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку голови Державної екологічної інспекції України, виконання обов'язків голови Державної екологічної інспекції України на першого заступника голови зазначеної Інспекції Зарубу Дмитра Васильовича», – йдеться у повідомленні.

    Заруба працював першим заступником голови Держекоінспекції з лютого 2021 року.

    3 листопада Кабмін звільнив Андрія Мальованого з посади голови Державної екологічної інспекції.

    Мальований очолював відомство із травня 2020 року.

    Нагадаємо, 4 листопада Верховна Рада України призначила колишнього міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова новим міністром оборони.

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    Теги: Кабмін Верховна Рада
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    Уряд призначив тимчасового керівника Держекоінспекції