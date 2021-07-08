Знаний комік «Дизель Шоу» скинув зайві кілограми (фото)

Крім спортивних навантажень актор також став стежити за харчуванням

Актор «Дизель Шоу» Євгеній Нікішин розпрощався із зайвими кілограмами. Гуморист скинув 21 кг, але на цьому зупинятися не збирається. Про це він написав в Instagram.

Зайнятися собою комік вирішив, коли побачив на вагах відмітку 123. Протягом року актор старанно займався у спортзалі, і наразі його вага складає 102 кг. Наступна мета – 90 кг, і на це у Нікішина є 3 місяці.

«Новий етап. Спускаємося на 90!», – написав Євгеній, продемонструвавши фото «до» і «після».

Крім спортивних навантажень актор також став стежити за харчуванням: відмовився від шкідливої їжі та повністю виключив алкоголь. Нікішин обіцяє поділитися всіма секретами схуднення, коли досягне бажаної цифри.

Додамо, що на одному з найбільших музичних фестивалів «Atlas Weekend» відбулося шоу з використанням тварин зі звуком та світлом. Співачка Тіна Кароль виступила з жовтим пітоном, виконавши пісню «Ніжно».

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