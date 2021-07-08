  1. Головна
  2. Фото
рус
    Фото

    Знаний комік «Дизель Шоу» скинув зайві кілограми (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Нікішин обіцяє поділитися всіма секретами схуднення, коли досягне бажаної цифри - Знаний комік «Дизель Шоу» скинув зайві кілограми (фото)
    Нікішин обіцяє поділитися всіма секретами схуднення, коли досягне бажаної цифри
    Фото: nikishin_uezd_1924/Instagram

    Крім спортивних навантажень актор також став стежити за харчуванням

    Актор «Дизель Шоу» Євгеній Нікішин розпрощався із зайвими кілограмами. Гуморист скинув 21 кг, але на цьому зупинятися не збирається. Про це він написав в Instagram.

    Зайнятися собою комік вирішив, коли побачив на вагах відмітку 123. Протягом року актор старанно займався у спортзалі, і наразі його вага складає 102 кг. Наступна мета – 90 кг, і на це у Нікішина є 3 місяці.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Знаний комік «Дизель Шоу» скинув зайві кілограми (фото)
    Знаний комік «Дизель Шоу» скинув зайві кілограми (фото)

    «Новий етап. Спускаємося на 90!», – написав Євгеній, продемонструвавши фото «до» і «після».

    Крім спортивних навантажень актор також став стежити за харчуванням: відмовився від шкідливої їжі та повністю виключив алкоголь. Нікішин обіцяє поділитися всіма секретами схуднення, коли досягне бажаної цифри.

    Додамо, що на одному з найбільших музичних фестивалів «Atlas Weekend» відбулося шоу з використанням тварин зі звуком та світлом. Співачка Тіна Кароль виступила з жовтим пітоном, виконавши пісню «Ніжно».

    Читайте також:
    Теги: здоров'я артист Дизель шоу
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Знаний комік «Дизель Шоу» скинув зайві кілограми (фото)