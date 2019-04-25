26 квітня Павло Ігнатьєв зіграє фортепіанний концерт «Весняний плейлист» у Києві



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Сольний концерт Павла Ігнатьєва — це чуттєво, вишукано та нестримно ніжно

26 квітня український піаніст та композитор Павло Ігнатьєв представить у Caribbean Club Concert Hall фортепіанний концерт «Весняний плейлист», просякнутий тонкою філософією в формі класичної техніки гри на фортепіано. Кавер-версії на відомі пісні та мелодії пролунають свіжо та вишукано.

«Музика — це стиль життя, вона супроводжує всюди. І до кожної події знаходиться свій саундтрек», - говорить Павло Ігнатьєв.

Головна відмінність в музиці Павла — це звук. Гості концерту будуть купатися у хвилях океанів та в океані звучання фортепіано. Ці музичні картини супроводжуватиме відеоряд з різних куточків планети.

Сольний концерт Павла Ігнатьєва — це чуттєво, вишукано та нестримно ніжно. Від його музики серце стискається, по тілу розливається тепло, а турботи буденності залишаються десь далеко за межами зали.