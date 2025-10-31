Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Покоління зумерів залишає Tinder: серед молоді новий тренд у знайомствах

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Покоління зумерів залишає Tinder: серед молоді новий тренд у знайомствах
Молодь повертається до живого спілкування та тематичних вечірок
фото: Freepik

Покоління Z та міленіали обирають «флірт-вечірки» як альтернативу онлайн-знайомствам

Покоління Z або зумерів все активніше шукає альтернативи додатків для побачень. Тепер зумери влаштовують тематичні вечірки та воліють спілкуватися наживо. Про це пише «Главком» із посиланням на The Guardian.

Час додатків для побачень, схоже, добігає кінця. Зростаюче відчуття вигорання та втома від нескінченного свайпання змушують молодь шукати альтернативи для знайомства, повертаючись до живого спілкування. Одним із яскравих проявів цього тренду стали так звані «флірт-вечірки».

Одна з таких вечірок у Лос-Анджелесі зібрала близько 150 людей. Ініціатором стала Гейлі Бейна, яка разом із друзями організувала зустріч на своєму задньому дворі.

На вході гостям роздавали стікери, на яких було вказано статус: «в активному пошуку», «у відкритих відносинах» чи «не чіпати». На вечірці організатори відзначили незвичну тенденцію. Для того, щоб брати участь в іграх і конкурсах, зумерам не знадобився алкоголь, тоді як міленіали не погоджувалися на активність без келиха в руках.

У результаті вечірка перевершила всі очікування. Тепер Гейлі Бейна планує створити серію таких заходів. Цей досвід став доказом того, що сучасна молодь сумує за живим спілкуванням, яке не зможуть замінити додатки для знайомств.

Багато користувачів, які провели роки в Tinder, Hinge та Bumble, відчувають, що ці платформи перетворили пошук партнера на рутинну роботу та неефективний бізнес-процес.

До слова, аналітики компанії провели соціологічне онлайн-опитування, в якому взяли участь 1500 американців з поколінь зумерів, міленіалів та покоління X. Молодь змінює ставлення до побачень: тепер ходять туди не заради романтики, а через брак грошей.

Читайте також:

Теги: бізнес молодь зумери

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кількість українців цього віку, які в'їхали до Польщі, збільшилася у понад 10 разів порівняно з серпнем
Чи тікають хлопці з України? По слідах одного неоднозначного рішення 
11 жовтня, 19:59
Кількість українців віком 18-22 років, які в'їхали до Польщі, збільшилася більш ніж у 10 разів
Стало відомо, скільки українців віком 18-22 років виїхало до Польщі
3 жовтня, 05:32
Президент Мадагаскару втік з країни через тривалі протести
Президент Мадагаскару втік з країни через тривалі протести
14 жовтня, 01:40
До Дня захисників Ахметов відзвітував про найбільший приватний внесок для ЗСУ
До Дня захисників Ахметов відзвітував про найбільший приватний внесок для ЗСУ
1 жовтня, 15:00
Все більше молодь використовує відпустку, аби виспатись
На що міленіали та зумери витрачають свою відпустку: дослідження
3 жовтня, 13:35
Один працівник у металургії створює до восьми робочих місць у суміжних галузях, – Метінвест
Один працівник у металургії створює до восьми робочих місць у суміжних галузях, – Метінвест
8 жовтня, 15:28
Діти проявляють неабияку креативність і використовують Google Docs для спілкування
Зумери у США навчилися обходити заборону на телефони в школах
10 жовтня, 14:04
За словами Тетяни Петрук, проблеми з кадрами відчувають усі галузі
Відтік молоді до 22-х років і фокус на жінках у чоловічих професіях. «Метінвест» – про кадрові виклики промисловості
17 жовтня, 12:50
Підвищення тарифів на вантажні перевезення матимуть дуже суттєвий вплив на економіку України
«Укрзалізниця» планує підвищити вантажні тарифи на 40% – Федерація роботодавців транспорту
21 жовтня, 14:39

Соціум

Покоління зумерів залишає Tinder: серед молоді новий тренд у знайомствах
Покоління зумерів залишає Tinder: серед молоді новий тренд у знайомствах
У Росії уражено Орловську ТЕЦ
У Росії уражено Орловську ТЕЦ
Чарльз III позбавив брата титулу принца через зв’язки з Епштейном
Чарльз III позбавив брата титулу принца через зв’язки з Епштейном
На Міжнародну космічну станцію прибув перший вантажний корабель нового покоління HTV-X
На Міжнародну космічну станцію прибув перший вантажний корабель нового покоління HTV-X
Австралія розслідує смерть жінки, яку круїзне судно забуло на острові
Австралія розслідує смерть жінки, яку круїзне судно забуло на острові
У Парижі затримано ще п’ятьох підозрюваних у пограбуванні Лувру – деталі справи
У Парижі затримано ще п’ятьох підозрюваних у пограбуванні Лувру – деталі справи

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua