Покоління зумерів залишає Tinder: серед молоді новий тренд у знайомствах

Покоління Z та міленіали обирають «флірт-вечірки» як альтернативу онлайн-знайомствам

Покоління Z або зумерів все активніше шукає альтернативи додатків для побачень. Тепер зумери влаштовують тематичні вечірки та воліють спілкуватися наживо. Про це пише «Главком» із посиланням на The Guardian.

Час додатків для побачень, схоже, добігає кінця. Зростаюче відчуття вигорання та втома від нескінченного свайпання змушують молодь шукати альтернативи для знайомства, повертаючись до живого спілкування. Одним із яскравих проявів цього тренду стали так звані «флірт-вечірки».

Одна з таких вечірок у Лос-Анджелесі зібрала близько 150 людей. Ініціатором стала Гейлі Бейна, яка разом із друзями організувала зустріч на своєму задньому дворі.

На вході гостям роздавали стікери, на яких було вказано статус: «в активному пошуку», «у відкритих відносинах» чи «не чіпати». На вечірці організатори відзначили незвичну тенденцію. Для того, щоб брати участь в іграх і конкурсах, зумерам не знадобився алкоголь, тоді як міленіали не погоджувалися на активність без келиха в руках.

У результаті вечірка перевершила всі очікування. Тепер Гейлі Бейна планує створити серію таких заходів. Цей досвід став доказом того, що сучасна молодь сумує за живим спілкуванням, яке не зможуть замінити додатки для знайомств.

Багато користувачів, які провели роки в Tinder, Hinge та Bumble, відчувають, що ці платформи перетворили пошук партнера на рутинну роботу та неефективний бізнес-процес.

До слова, аналітики компанії провели соціологічне онлайн-опитування, в якому взяли участь 1500 американців з поколінь зумерів, міленіалів та покоління X. Молодь змінює ставлення до побачень: тепер ходять туди не заради романтики, а через брак грошей.