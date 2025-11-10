Жити до 150 років можливо? Китай інвестує у перші пігулки від старіння

Китайський стартап Lonvi Biosciences створив пігулки, що сповільнюють старіння

У Китаї активно функціонує інноваційна лабораторія Lonvi Biosciences, розташована в місті Шеньчжень, яка спеціалізується на розробці технологій для збільшення тривалості життя. Як пише «Главком» із посиланням на The New York Times, стартап досяг значного прориву, створивши інноваційні пігулки, що, за їхніми твердженнями, здатні сповільнювати процеси старіння.

В основі розробки Lonvi Biosciences лежить сполука, виділена з екстракту кісточок винограду.

Розробки компанії ґрунтуються на дослідженнях шанхайських вчених. Було встановлено, що проціанідин C1 (PCC1), виділений з виноградних кісточок, показав вражаючі результати:

Збільшення загальної тривалості життя мишей на 9,4%.

Суттєве подовження життя – на 64,2% – після початку застосування препарату.

Технічний директор компанії Лю Цінхуа висловив надзвичайно амбітний прогноз щодо майбутнього людського життя:

«Досягнення віку 150 років – це абсолютно досяжна мета. І вже через кілька років це стане реальністю», – заявив Лю Цінхуа. Цей китайський стартап підкреслює глобальну гонку в медицині довголіття, де інвестиції та наукові прориви можуть кардинально змінити уявлення про людський вік.

До слова, вчені з Китаю виявили, що процес старіння організму людини починається у віці 30 років. Дослідження, засноване на аналізі 516 зразків тканин від 76 донорів органів віком від 14 до 68 років, показало, що молекулярні зміни, пов'язані зі старінням, запускаються у 30-річному віці, хоча їх наслідки стають помітними пізніше.

Значне зростання очікуваної тривалості життя, яке спостерігалося в багатих країнах на початку XX століття, тепер різко сповільнилося. Дослідники дійшли висновку, що жодне сучасне покоління, народжене після 1939 року, найімовірніше, не досягне середнього віку 100 років. Про це свідчать результати дослідження вчених Вісконсинського університету в Мадісоні (США).