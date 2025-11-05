Головна Світ Політика
Польща хоче побудувати власну «стіну дронів», не чекаючи ЄС

Ірина Озтурк
Польща прискорює створення «стіни дронів»
Польща запустить перші системи протидії дронам вже через три місяці

Польща планує розпочати створення власної національної системи протидії безпілотникам у найближчі кілька місяців, не очікуючи на загальноєвропейську ініціативу зі створення «стіни дронів». Про це пише «Главком» із посиланням на агентство Bloomberg.

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик повідомив, що міністерство незабаром оголосить про інвестиції в технології виявлення, придушення та нейтралізації дронів. Цей проєкт буде частиною ширшої програми протиповітряної оборони країни. 

Польський уряд ставить собі амбітні терміни: перші нові можливості мають бути введені в експлуатацію вже через три місяці. Повна система протидії безпілотникам має бути завершена протягом двох років.

За словами Томчика, Польща продовжить брати участь у загальноєвропейській ініціативі, але національні проєкти матимуть пріоритет. Очікується, що як мінімум половина контрактів на постачання систем дістанеться польським виробникам. Бюджет програми поки що не розголошується.

Рішення про прискорену розробку національної системи стало особливо актуальним після інциденту у вересні 2025 року, коли у повітряний простір Польщі проникло близько двох десятків дронів.

Влада Польщі заявила, що вони були російськими, хоча Москва свою причетність заперечувала. Тоді на перехоплення безпілотників підіймали ВПС Польщі та НАТО. Невдовзі після цього інциденту була оголошена загальноєвропейська ініціатива зі створення «стіни дронів»  та розпочата операція авіаційного прикриття під назвою «Східний страж».

До слова, у Польщі планують запровадити зміни щодо правил оплати праці та найму. Нововведення передбачають відкриту інформацію про заробітну плату та рівні умови оплати праці для жінок та чоловіків.

