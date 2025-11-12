Нове підвищення тарифів на передачу електроенергії загрожує роботі феросплавних підприємств – асоціація

Підвищення тарифів на передачу та диспетчеризацію електроенергії становить загрозу для економічної безпеки – УкрФА

Українська асоціація виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції (УкрФА) звернулася до уряду та НКРЕКП із закликом не допустити підвищення тарифів Укренерго на передачу та диспетчерське управління електроенергією у 2026 році, адже це може призвести до зупинок роботи феросплавних підприємств. Про це йдеться в офіційній заяві асоціації.

Як відомо, НКРЕКП схвалила проєкти постанов, які передбачають підвищення тарифу на передачу електроенергії на 15%, а на диспетчерське управління - на 11%. Але в УкрФА вважають, що такі рішення створюють критичне навантаження на енергоємні виробництва, особливо для підприємств феросплавної та електрометалургійної галузей, де витрати на електроенергію становлять значну частину собівартості продукції.

«Подальше підвищення тарифів призведе до зростання витрат, зниження конкурентоспроможності на зовнішніх ринках, вимушених зупинок агрегатів і скорочення зайнятості», – заявили в асоціації.

Як приклад в УкрФА наводять Запорізький завод феросплавів, який сплатив 633 млн грн податків при реалізації продукції на 1,64 млрд грн: після підвищення тарифу на передачу електроенергії це підприємство може зазнати суттєвого збільшення енергетичних витрат, що ставить під загрозу стабільність його роботи.

В асоціації також звертають увагу на низку недоліків у проєктах тарифів, зокрема необґрунтоване включення до розрахунків витрат на погашення боргів, зростання фінансових витрат і витрат на допоміжні послуги без достатнього обґрунтування, а також підвищення витрат на компенсацію технологічних втрат при скороченні обсягів передачі електроенергії.

«В умовах війни промисловість потребує передбачуваної тарифної політики, яка не створюватиме додаткового тиску на виробників і не підриватиме експортний потенціал країни», – наголосили в УкрФА.

Асоціація закликає залишити тарифи на рівні 2025 року та провести перегляд структури витрат Укренерго з метою їх оптимізації без перекладання фінансового навантаження на бізнес.

Раніше в Українському національному комітеті Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) також закликали уряд та НКРЕКП утриматися від підвищення тарифів, та провести міжнародний аудит Укренерго, адже розрахунки, які надала компанія, містять суперечності.