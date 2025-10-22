Голова Закарпатської ОВА приховує бізнеси ексдружини: розслідування

Журналісти Bihus.Info з’ясували, що ексдружина Білецького володіє численними активами та бізнесами, які не відображені в деклараці

Голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький не вказав у своїй декларації колишню дружину Оксану Білецьку, яка володіє значними активами та бізнесами. Серед партнерів ексдружини – впливові політики, а також особи з сумнівною репутацією, включно з контрабандистом та колишнім митником, внесеним до санкційного списку РНБО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розслідування Bihus.Info.

Мирослав Білецький був призначений головою Закарпатської ОВА у листопаді 2024 року. У його декларації практично немає майна, а згадок про дружину, з якою він нібито розлучився ще у 2016-му, немає. Проте журналісти помітили, що пара продовжує проживати разом у маєтку в історичному центрі Ужгорода, записаному на колишнього тестя Білецького.

За даними розслідування, з початку повномасштабного вторгнення Білецькі щонайменше 8 разів виїжджали за кордон, 7 з яких на автомобілі, записаному на Оксану.

Оксана Білецька активно веде бізнес і має частки у низці компаній. Серед її партнерів – нардепи Василь Петьовка та Валерій Лунченко; разом вони володіють п’ятьма теле- і радіокомпаніями. Раніше жінка співпрацювала з контрабандистом та колишнім митником Валерієм Пересоляком, а також мала спільний бізнес із Артуром Шерегі, у якого журналісти знайшли російські активи та паспорт.

Ексдружина та діти Білецького через інвестфонд «Естейт фінанс» мають частки у компанії «Юкрейніан натс продакш», бенефіціарами якої є колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та екснардеп Ігор Котвіцький.

Ще у двох агрокомпаніях Авакова та Котвіцького частку має Мирослава Опшитош, супутниця старшого сина Білецького Дмитра. Вона володіє земельною ділянкою у центрі Хуста під ЖК «Shayan lux house», 220 м² нерухомості в ЖК, двома квартирами у Хусті, кількома гектарів землі у Шаяні та майже 1000 м² торгових приміщень на ринку.

Мирослав Білецький у коментарі журналістам зазначив: «не виникало юридичного обов’язку щодо такого декларування». А також додав, що на його «роботу як керівника ОВА не можуть і не впливають сторонні люди». Дмитро, син Мирослава Білецького, також заявив журналістам, що юридичних зобов’язань декларувати Оптишош в нього не виникало.

Нагадаємо, що 8 листопада 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення нового очільника Закарпатської обласної державної адміністрації. Головою Закарпатської ОВА став Мирослав Білецький, який до цього часу тимчасово виконував обов’язки очільника області. Нове призначення підтверджує його офіційний статус керівника Закарпатської обласної адміністрації та покладає на нього відповідальність за розвиток регіону, реалізацію державних програм та взаємодію з місцевими громадами.