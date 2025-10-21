Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Як Китай перетворив демографічну кризу на технологічну перевагу: аналіз The Telegraph

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Як Китай перетворив демографічну кризу на технологічну перевагу: аналіз The Telegraph
Китай створює у своєму бізнесі нову реальність
фото: UBTech Robotics

The Telegraph: керівники західних компаній, які відвідують Китай, повертаються звідти наляканими перспективами роботизації однієї із головних економік світу

Робототехніка вивела Пекін на панівне становище в багатьох галузях промисловості. Керівники європейських та американських автовиробників та компаній у сфері «зеленої» енергетики повернулися з Китаю враженими. Про це пише «Главком» із посиланням на видання The Telegraph.

Промисловість Китаю сьогодні настільки автоматизована, що, за словами деяких бізнесменів, які відвідали країну, Захід може незабаром залишитися далеко позаду, особливо в галузі електромобілів.

«Ми ведемо глобальну конкуренцію з Китаєм – і йдеться не лише про електромобілі. Якщо ми програємо, Ford не матиме майбутнього», – зізнався глава компанії Джим Фарлі в інтерв'ю The Verge.

Деякі бізнес-лідери після таких поїздок відмовляються від своїх проєктів. Засновник гірничодобувної компанії Fortescue Ендрю Форрест розповів, що після відвідування китайських заводів відмовився від планів внутрішньої розробки електротрансмісій. 

Інші делегації згадують візити на так звані «темні фабрики», де світло просто не потрібне – всю роботу цілодобово виконують роботи.

«Створюється відчуття, що конкурентоспроможність Китаю більше не ґрунтується на субсидіях чи дешевій робочій силі, а на армії висококваліфікованих інженерів, які шалено винаходять нове», – зазначив голова британського постачальника електроенергії Octopus Грег Джексон.

За даними Міжнародної федерації робототехніки, Китай встановив суттєво більше промислових роботів, ніж Німеччина, США та Велика Британія.

«Китай має серйозну демографічну проблему, а промисловість залишається трудомісткою. Тому країна заздалегідь автоматизує виробництво, щоб компенсувати скорочення населення та отримати стратегічну перевагу», – пояснив аналітик компанії Bismarck Analysis Ріан Віттон.

Перші ознаки майбутнього технологічного домінування Китаю помітні. Китайські електромобілі завойовують Європу, незважаючи на протекціоністські заходи США, які захищають свій ринок.

«Якщо роботизація використовується грамотно, вона різко підвищує продуктивність економіки. І якщо Китай досяг цього успіху, Європі потрібно наздоганяти, адже і вона, як Китай, старіє», – зазначив головний економіст Центру європейських реформ Сандер Тордор.

Раніше йшлось про те, що Китай значно розширює свій економічний та політичний вплив у Центральній Азії, поступово витісняючи Росію, яка традиційно вважалася домінуючою силою в регіоні. 

Читайте також:

Теги: населення промисловість Електромобілі ринок бізнес Китай

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна поступово впроваджує санкції проти китайських компаній, пов’язаних з російською військовою машиною
Уповноважений президента з питань санкцій розказав, які тепер стосунки України з Китаєм
23 вересня, 07:52
Зеленський наголосив, що Путін знаходить будь-яку можливість для продовження війни
Зеленський заявив, що без Китаю путінська Росія – ніщо
24 вересня, 00:14
Пекін прагне захистити свій внутрішній ринок від цінових коливань
Китай урізав закупівлі більшості російських сировинних товарів
24 вересня, 13:05
Українські виробники молочної продукції зіштовхнулися з падінням експорту та конкуренцією дешевих американських товарів на ринку ЄС
Молочні товари із США витісняють українську продукцію на європейському ринку
25 вересня, 05:01
Трамп: TikTok більше не буде використовуватися як пропагандистська зброя проти американців
Трамп підписав указ, який дозволяє продаж ТікТок консорціуму американських інвесторів
26 вересня, 00:58
Китайських десантників навчають російські спеціалісти
РФ допомагає Китаю готувати вторгнення на Тайвань – The Washington Post
27 вересня, 01:44
Юридичний бізнес концентрується у Києві, на Дніпропетровщині та Одещині
В Україні за девʼять місяців відкрилося більше юридичних компаній, ніж за весь 2024 рік
8 жовтня, 10:04
Найбільший виробник сільгосптехніки у Росії – «Ростсільмаш» працює лише три дні на тиждень
Великі підприємства в Росії переходять на скорочений тиждень
9 жовтня, 04:59
Українська картопля залишається для внутрішнього ринку через перешкоди експорту
Українська картопля Європі не потрібна: виробники пояснили причини
15 жовтня, 17:15

Економіка

Туреччина формує новий ринок праці громадян певних країн, але є нюанси
Туреччина формує новий ринок праці громадян певних країн, але є нюанси
Як Китай перетворив демографічну кризу на технологічну перевагу: аналіз The Telegraph
Як Китай перетворив демографічну кризу на технологічну перевагу: аналіз The Telegraph
Австралія та США уклали багатомільярдну угоду про рідкісноземельні мінерали
Австралія та США уклали багатомільярдну угоду про рідкісноземельні мінерали
Сенат США відтермінував розгляд нового пакета санкцій проти Росії: причина
Сенат США відтермінував розгляд нового пакета санкцій проти Росії: причина
Російська титановидобувна компанія зменшує робочий тиждень через падіння попиту
Російська титановидобувна компанія зменшує робочий тиждень через падіння попиту
У Росії різко впав прибуток однієї з найбільших металургійних компаній
У Росії різко впав прибуток однієї з найбільших металургійних компаній

Новини

САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
Вчора, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua