The Telegraph: керівники західних компаній, які відвідують Китай, повертаються звідти наляканими перспективами роботизації однієї із головних економік світу

Робототехніка вивела Пекін на панівне становище в багатьох галузях промисловості. Керівники європейських та американських автовиробників та компаній у сфері «зеленої» енергетики повернулися з Китаю враженими. Про це пише «Главком» із посиланням на видання The Telegraph.

Промисловість Китаю сьогодні настільки автоматизована, що, за словами деяких бізнесменів, які відвідали країну, Захід може незабаром залишитися далеко позаду, особливо в галузі електромобілів.

«Ми ведемо глобальну конкуренцію з Китаєм – і йдеться не лише про електромобілі. Якщо ми програємо, Ford не матиме майбутнього», – зізнався глава компанії Джим Фарлі в інтерв'ю The Verge.

Деякі бізнес-лідери після таких поїздок відмовляються від своїх проєктів. Засновник гірничодобувної компанії Fortescue Ендрю Форрест розповів, що після відвідування китайських заводів відмовився від планів внутрішньої розробки електротрансмісій.

Інші делегації згадують візити на так звані «темні фабрики», де світло просто не потрібне – всю роботу цілодобово виконують роботи.

«Створюється відчуття, що конкурентоспроможність Китаю більше не ґрунтується на субсидіях чи дешевій робочій силі, а на армії висококваліфікованих інженерів, які шалено винаходять нове», – зазначив голова британського постачальника електроенергії Octopus Грег Джексон.

За даними Міжнародної федерації робототехніки, Китай встановив суттєво більше промислових роботів, ніж Німеччина, США та Велика Британія.

«Китай має серйозну демографічну проблему, а промисловість залишається трудомісткою. Тому країна заздалегідь автоматизує виробництво, щоб компенсувати скорочення населення та отримати стратегічну перевагу», – пояснив аналітик компанії Bismarck Analysis Ріан Віттон.

Перші ознаки майбутнього технологічного домінування Китаю помітні. Китайські електромобілі завойовують Європу, незважаючи на протекціоністські заходи США, які захищають свій ринок.

«Якщо роботизація використовується грамотно, вона різко підвищує продуктивність економіки. І якщо Китай досяг цього успіху, Європі потрібно наздоганяти, адже і вона, як Китай, старіє», – зазначив головний економіст Центру європейських реформ Сандер Тордор.

Раніше йшлось про те, що Китай значно розширює свій економічний та політичний вплив у Центральній Азії, поступово витісняючи Росію, яка традиційно вважалася домінуючою силою в регіоні.