Dennis Adu Quintet, Ivonika та Imaginarium зіграють джазові концерти у Caribbean Club Concert-Hall



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Свіжа кров української джазової сцени - співачка Ivonika

Київський клуб запрошує на концертах серії Live Jazz Monday

Найближчі джазові понеділки відбудуться за участі молодої і талановитої співачки Ivonika, зіркового колективу Dennis Adu Quintetта арт-бенду Imaginarium

18 березня в Caribbean Club Concert-Hall виступить свіжа кров української джазової сцени - співачка Ivonika. На концерті пролунають авторські композиції співачки та пісні легендарних виконавців, таких як Сем Кук, Отіс Реддінг, Етта Джеймс та Емі Вайнгауз.

1 квітня в рамках Live Jazz Monday зіграє один з найяскравіших джаз-бендів України - Dennis Adu Quintet. Dennis Adu Quintet – це зірковий склад музикантів з великим досвідом та визнанням, які грають з відомими артистами та найпопулярнішими гуртами. Бенд-лідер та художній керівник колективу - Денніс Аду - один з кращих джазових трубачів України. Колектив представить авторські джазові композиції та унікальну програму композицій видатного джазмена і дворазового володаря «Греммі» - Роя Харгроува.

8 квітня арт-бенд Imaginarium та Надія Ніколаєва у Caribbean Club Concert-Hall представлять спеціальну романтичну програму у жанрі джаз-манушу та gypsy-jazz. Вони зіграють композиції Джанго Рейнхардта, Мішеля Леграна та багатьох інших. В їх виконанні оживе музика з улюблених фільмів, старий джаз та ніжна босанова.

Надія Ніколаєва - музикант, діджей, радіоведуча авторських програм «Все-джаз» і «Час сови» на Old fashioned radio, а в складі колективу Imaginarium учасники різних фестивалів, серед яких «Кураж Базар», «Ретро Круїз» та «Джаз Коктебель».

Квитки на концерти можна знайти тут: http://clc.to/NFFFwg

