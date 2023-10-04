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Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня

glavcom.ua
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
фото з відкритих джерел

До участі в форумі запрошені керівники парламентських комітетів і фракцій, міністерств і відомств, представники бізнесу та аналітичних центрів

Національна бізнес-коаліція та Українська Рада Бізнесу, які об’єднали понад 200 бізнес-асоціацій, що представляють 40 тисяч підприємств з усієї країни, запрошують до участі в бізнес-форумі «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України», який відбудеться 9 жовтня 2023 р. в гібридному форматі (офлайн та онлайн).

Вже пʼятий рік поспіль Форум стає головним майданчиком для координації дій та визначення пріоритетів у реалізації інституційних та економічних реформ. Ці напрями визначені коаліціями бізнес-асоціацій, які представляють десятки тисяч підприємств різних галузей економіки. 

Питання, які планується обговорити на Форумі: 

  • Робота підприємців в умовах воєнного стану. Відшкодування збитків та страхування воєнних ризиків. Релокація і повернення бізнесу.
  • Лібералізація податкової політики. Впровадження інституційних реформ.
  • Стратегічний план Відновлення України. Реалізація пріоритетних економічних реформ влади, українського бізнесу та громадянського суспільства.
  • Прозора приватизація державного майна. Сприяння українським виробникам.
  • Виклики щодо людського капіталу, міграційна політика.

До участі в форумі запрошені керівники парламентських комітетів і фракцій, міністерств і відомств, представники бізнесу та аналітичних центрів. Під час панельних дискусій за участі топ-спікерів передбачається погодити спільне бачення ключових необхідних реформ та резолюцію форуму. 

Очікується, що участь у дискусії візьмуть представники Верховної Ради України: голова партії «Слуга Народу» Олена Шуляк, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, заступник голови Комітету з питань економічного розвитку Ігор Марчук, голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова та інші представники влади.

Спікери від провідних бізнес-об’єднань: Президент Асоціації платників податків України Грігол Катамадзе; перший віце-президент Торгово-промислової палати України Михайло Непран; президент Всеукраїнської професійної асоціації підприємців Борис Емельдеш, президент Асоціації приватних роботодавців Олександр Чумак, заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради Дмитро Кохан; засновник Intecracy group, голова ради Асоціації Software Ukraine Юрій Сивицький; представник Асоціації Укроліяпром, співвласник ГрадОлія Іван Таршин, керівник Асоціації "4Бізнес" Богдан Мосунов та інші.

Модератори:

Дмитро Тузов, медіаексперт, ведучий програми «Новий вечір» на Радіо НВ;

Олег Гетман, координатор експертних груп Економічної експертної платформи.

Участь у форумі безкоштовна за умови попередньої реєстрації. 

Реєстрація учасників триває до 6 жовтня за посиланням.

Кількість учасників офлайн-події обмежена. Інформацію про час і місце проведення форуму зареєстровані учасники отримають на електронну пошту. 

Учасники, які бажають взяти участь онлайн, отримають посилання на вхід до Zoom-конференції не пізніше, ніж за день до події. 

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