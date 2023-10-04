Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня

До участі в форумі запрошені керівники парламентських комітетів і фракцій, міністерств і відомств, представники бізнесу та аналітичних центрів

Національна бізнес-коаліція та Українська Рада Бізнесу, які об’єднали понад 200 бізнес-асоціацій, що представляють 40 тисяч підприємств з усієї країни, запрошують до участі в бізнес-форумі «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України», який відбудеться 9 жовтня 2023 р. в гібридному форматі (офлайн та онлайн).

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Вже пʼятий рік поспіль Форум стає головним майданчиком для координації дій та визначення пріоритетів у реалізації інституційних та економічних реформ. Ці напрями визначені коаліціями бізнес-асоціацій, які представляють десятки тисяч підприємств різних галузей економіки.

Питання, які планується обговорити на Форумі:

Робота підприємців в умовах воєнного стану. Відшкодування збитків та страхування воєнних ризиків. Релокація і повернення бізнесу.

Лібералізація податкової політики. Впровадження інституційних реформ.

Стратегічний план Відновлення України. Реалізація пріоритетних економічних реформ влади, українського бізнесу та громадянського суспільства.

Прозора приватизація державного майна. Сприяння українським виробникам.

Виклики щодо людського капіталу, міграційна політика.

До участі в форумі запрошені керівники парламентських комітетів і фракцій, міністерств і відомств, представники бізнесу та аналітичних центрів. Під час панельних дискусій за участі топ-спікерів передбачається погодити спільне бачення ключових необхідних реформ та резолюцію форуму.

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Очікується, що участь у дискусії візьмуть представники Верховної Ради України: голова партії «Слуга Народу» Олена Шуляк, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, заступник голови Комітету з питань економічного розвитку Ігор Марчук, голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова та інші представники влади.

Спікери від провідних бізнес-об’єднань: Президент Асоціації платників податків України Грігол Катамадзе; перший віце-президент Торгово-промислової палати України Михайло Непран; президент Всеукраїнської професійної асоціації підприємців Борис Емельдеш, президент Асоціації приватних роботодавців Олександр Чумак, заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради Дмитро Кохан; засновник Intecracy group, голова ради Асоціації Software Ukraine Юрій Сивицький; представник Асоціації Укроліяпром, співвласник ГрадОлія Іван Таршин, керівник Асоціації "4Бізнес" Богдан Мосунов та інші.

Модератори:

Дмитро Тузов, медіаексперт, ведучий програми «Новий вечір» на Радіо НВ;

Олег Гетман, координатор експертних груп Економічної експертної платформи.

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Участь у форумі безкоштовна за умови попередньої реєстрації.

Реєстрація учасників триває до 6 жовтня за посиланням.

Кількість учасників офлайн-події обмежена. Інформацію про час і місце проведення форуму зареєстровані учасники отримають на електронну пошту.

Учасники, які бажають взяти участь онлайн, отримають посилання на вхід до Zoom-конференції не пізніше, ніж за день до події.