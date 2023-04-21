Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки

«Мета такої інформаційної атаки – підірвати ділову репутацію всієї групи компаній»

Як повідомив бенефіціарний власник групи компаній Adelon Дмитро Коваленко, залучені адвокати в Україні та низці країн ЄС продовжують судові розгляди проти авторів і власників інтернет-сайтів, на яких були опубліковані неправдиві та брехливі статті.

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За словами власника групи компаній Adelon, мета такої інформаційної атаки – підірвати ділову репутацію всієї групи компаній і зокрема Дмитра В'ячеславовича Коваленка в очах клієнтів і споживачів вугільної продукції в Україні та країнах ЄС. «Адвокати сподіваються найближчим часом отримати відповідні судові рішення, які дозволять припинити протизаконну діяльність недобросовісних медійних ресурсів», – запевнив він.

Компанії Adelon AG (Швейцарія), Polska Grupa Importowa Premium Sp. z o.o. (Польща), що входять в однойменну групу компаній Adelon, протягом багатьох років займаються міжнародним трейдингом вугільної продукції, успішно співпрацюють з компаніями-виробниками вугільної продукції по всьому світу (зокрема, ПАР, Австралія, США, Індонезія, Колумбія і т.д.) і постачають продукцію покупцям і споживачам в Україні, країнах ЄС, Індії, Китаї та інших країнах.

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З початку повномасштабної війни в Україні група компаній Adelon та її Бенефіціарний власник – Дмитро Коваленко – не залишилися осторонь від надання допомоги Україні та її жителям. Розмір гуманітарної та спеціалізованої допомоги Україні від групи компаній Adelon вже давно перевалив за 1 мільйон євро.

Також допомога надається і українським біженцям у Польщі. Зокрема, компанія Polska Grupa Importowa Premium Sp. z o. o. (Польща) сприяє в соціальній адаптації українських біженців – надає житло, допомагає в прийнятті в садки і школи дітей, надає батькам можливість працювати в штаті компанії.

Група компаній Adelon продовжує реалізувати гуманітарні проекти для підтримки України під час війни. Останній приклад такої благодійної та волонтерської діяльності – купівля та постачання 5 одиниць автомобілів швидкої допомоги для медиків на постраждалих від війни територіях України.

За словами Коваленка Дмитра В'ячеславовича, компанія Adelon найближчим часом планує збільшити розміри допомоги постраждалим від війни жителям України. «Ми докладемо максимум зусиль, щоб допомогти Україні та українцям. Перемога справедливості та свободи над тиранією і насильством можлива тільки в тому випадку, якщо ми будемо протистояти їм разом», – упевнений Коваленко.