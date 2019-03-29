Как продлить срок службы металлочерепицы?



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Советы профессионалов

Крыша – это важная и ничем не заменимая часть дома, которая служит его надежной защитой. Именно поэтому столь важно правильно подобрать материалы для ее кровли. Хотите, чтобы крыша вашего дома всегда выглядела красиво и органично? В таком случае, вам стоит обратить внимание на такой кровельный материал, как металлочерепица. Данное сырье отличается непревзойденным качеством, прочностью и длительным сроком службы.

Как показывает многолетняя практика, гарантийный эксплуатационный срок данного покрытия составляет в среднем 20 лет. Но как утверждают специалисты, при правильном монтаже и надлежащем уходе она будет радовать вас более 30-ти лет.

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10 советов по уходу и выбору сырья, которые помогут продлить срок службы черепичной крыши

Если вы хотите, чтобы крыша вашего дома радовала вас на протяжении длительного времени, придерживайтесь следующих правил:

В процессе выбора подобного кровельного материала, отдавайте предпочтение тому, которое изготовлено из надежной и качественной стали. Заводы, которые занимаются производством данного сырья, ценят свою репутацию, поэтому в процессе изготовления продукции, используют высококачественные листы, а также предоставляют сертификаты соответствия на него. Плотность и толщина металла, используемого при производстве. Если вы отдадите предпочтение более тонкому листу, то материал может серьезно повредиться или испортиться в процессе транспортировки или укладки. Также под воздействием агрессивной окружающей среды он может деформироваться или менять свою фактуру. Если же вы выберите более плотное и толстое изделие, то его вес может негативно сказаться на несущих способностях балки. Это в свою очередь может привести к тому, что крыша деформируется и начнет протекать. Оптимальной толщиной сырья является 0,45-0,5 мм. Сохраняйте желоб всегда в чистоте, чтобы избежать ненужного повреждения водой нижней палубы крыши, а также лицевых панелей сырья и потолочных панелей вдоль линии желоба. Своевременно удаляйте мусор с крыши, такой как ветки деревьев и листья, которые не только портят внешний вид здания в целом, но и сказываются на общем состоянии кровельного материала. Следите за ледяными плотинами, которые могут образоваться зимой, когда снег на крыше частично растаял. Периодически проводите профессиональную проверку крыши и выполняйте небольшие ремонтные работы по мере необходимости, например, запечатывание слабых мест, которые могут начать образовываться вдоль швов черепицы. После каждой бури и грозы тщательно проверяйте крышу на наличие повреждений. Отдавайте предпочтение тем изделиям, которые покрываются слоем цинка. Только в этом случае, вы можете быть уверены в том, что листы не покроются коррозией и ржавчиной со временем. При этом, чем плотнее его слой, тем надежней будет конструкция и как следствие, тем дольше она прослужит. Наличие полимерного покрытия. Оно может быть выполнено из полиэстера, пулара, пластизола и ПДФ. Именно от покрытия зависит степень устойчивости материала к механическим повреждениям. Для того чтобы материал не утратил свой оригинальный внешний вид после затяжной зимы, своевременно счищайте с кровельного материала снег.

Основные преимущества черепицы из металла

Данный материал отличается превосходными эксплуатационными характеристиками, особенно стоит отметить:

устойчивость к коррозии, ржавчине, механическим повреждениям;

данный материал очень легкий, при этом выдерживает большие ежедневные нагрузки;

металлическая черепица не расколется, не деформируется, не покрывается плесенью и не гниет;

данный практичный и оригинальный материал предлагает множество стилей, таким образом, владельцы недвижимости могут сделать свои объекты как традиционными, так и современными;

крыши покрыты этим сырьем, не будут искриться, и загораться во время пожара или удара молнии;

отражает солнечное излучение тепла, что может снизить затраты на 10-25%;

обладает прочностью и не поддается агрессивному воздействию окружающей среды;

не ломается даже под сильным градом и ветром;

металлическая черепица может эмулировать деревянную крышу с добавочным покрытием;

отличается легкостью и практичностью в монтаже.

Важные моменты

Стоит отметить, что металлические крыши не нуждаются в периодическом дорогостоящем обслуживании, которое часто требуют другие кровельные материалы. Поспешите заказать черепицу из металла, прямо сейчас на нашем сайте. При необходимости, мы поможем вам, определиться с правильным выбором.