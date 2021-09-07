Плойки BaByliss: якісна та безпечна завивка волосся вдома чи у салоні

Перукарі та прихильники домашнього стайлінгу відзначають високу якість плойок BaByliss, їхню підвищену працездатність при великих навантаженнях і зручне використання

Плойки Babyliss допоможуть не тільки виконати бездоганну укладку, а й завжди виглядати по-різному: в офісі строго, по-діловому, на вечірці – екстравагантно, а на побаченні – жіночно й романтично

Заснований цей бренд на початку 60-х. Рене Лельєвр і Роджер Лемуан організували у задній кімнаті скромної перукарні на Монмартрі невелику майстерню, в якій почали виготовляти перші електричні щипці. Спочатку продукція випускалася невеликими партіями й використовувалася тільки професіоналами, але популярність її була настільки висока, тому вона досить швидко з'явилася у вільному продажі.

Перукарі-винахідники заснували власну компанію, візитною карткою якої й сьогодні є плойки для волосся. За допомогою цих пристроїв ви зможете створити романтичні локони, милі завитки, ефектні хвилі. Серед їхніх практичних переваг відзначимо:

досить високу потужність;

швидке нагрівання (у середньому 30-50 секунд);

автоматичне відключення, якщо пристрій не використовується протягом певного часу;

повний контроль форми кучерів, можливість регулювати температуру нагрівання;

наявність обертового шнура та термостійкого наконечника.

У мультирегіональному інтернет-магазині MAKEUP можна купити плойки Babyliss різної форми:

Циліндричні. Найпоширеніші моделі зі стрижнем круглого перетину, що доповнені спеціальними затискачами для фіксації пасом. Від діаметра стрижня залежить отриманий результат. Марка пропонує кілька різних варіантів. Циліндр діаметром 25 – 32 мм підійде для природних локонів середнього розміру, 32 – 38 мм – для великих локонів, а 16 – 25 мм – для великих завитків.

Конусні. Призначені для створення максимально природних локонів і завитків. Конусоподібний валик робить широкі завитки біля основи та зменшує їхній розмір на кінчиках. Цей варіант відрізняється від приладу класичної форми тим, що у ньому часто відсутній затискач для волосся, У такому випадку до пристрою додається термостійка рукавичка.

Подвійні. Складаються з двох циліндричних стрижнів. Така форма дозволяє робити незвичайні завитки. Прилад має ергономічну ручку з прогумованим покриттям, яке перешкоджає ковзанню, та 2 світлових датчики, що блимають до тих пір, поки апарат не нагріється.

Потрійні. Мають 3 робочих поверхні діаметром по 19 мм кожна. Ці моделі доповнені механічним терморегулятором, п'ятьма температурними режимами, термостійким, холодним наконечником, спеціальними світловими датчиками, які сигналізують про готовність приладу до роботи.

Автоматичні. Такі пристрої також називаються машинками для завивки волосся. Принцип дії механізму досить простий. Усередині стрижня, який обертається, розташований нагрівальний елемент. Машинка для завивки обладнана спеціальною керамічною камерою, в якій пасмо рівномірно прогрівається з усіх боків. За допомогою спеціальних перемикачів встановлюється необхідний температурний режим (190, 210, 230°С) і тимчасові рамки прогріву (8,10,12 сек.).

Перукарі та прихильники домашнього стайлінгу відзначають високу якість плойок BaByliss, їхню підвищену працездатність при великих навантаженнях і зручне використання.