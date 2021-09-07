Плойки BaByliss: якісна та безпечна завивка волосся вдома чи у салоні
Плойки Babyliss допоможуть не тільки виконати бездоганну укладку, а й завжди виглядати по-різному: в офісі строго, по-діловому, на вечірці – екстравагантно, а на побаченні – жіночно й романтично
Заснований цей бренд на початку 60-х. Рене Лельєвр і Роджер Лемуан організували у задній кімнаті скромної перукарні на Монмартрі невелику майстерню, в якій почали виготовляти перші електричні щипці. Спочатку продукція випускалася невеликими партіями й використовувалася тільки професіоналами, але популярність її була настільки висока, тому вона досить швидко з'явилася у вільному продажі.
Перукарі-винахідники заснували власну компанію, візитною карткою якої й сьогодні є плойки для волосся. За допомогою цих пристроїв ви зможете створити романтичні локони, милі завитки, ефектні хвилі. Серед їхніх практичних переваг відзначимо:
- досить високу потужність;
- швидке нагрівання (у середньому 30-50 секунд);
- автоматичне відключення, якщо пристрій не використовується протягом певного часу;
- повний контроль форми кучерів, можливість регулювати температуру нагрівання;
- наявність обертового шнура та термостійкого наконечника.
У мультирегіональному інтернет-магазині MAKEUP можна купити плойки Babyliss різної форми:
- Циліндричні. Найпоширеніші моделі зі стрижнем круглого перетину, що доповнені спеціальними затискачами для фіксації пасом. Від діаметра стрижня залежить отриманий результат. Марка пропонує кілька різних варіантів. Циліндр діаметром 25 – 32 мм підійде для природних локонів середнього розміру, 32 – 38 мм – для великих локонів, а 16 – 25 мм – для великих завитків.
- Конусні. Призначені для створення максимально природних локонів і завитків. Конусоподібний валик робить широкі завитки біля основи та зменшує їхній розмір на кінчиках. Цей варіант відрізняється від приладу класичної форми тим, що у ньому часто відсутній затискач для волосся, У такому випадку до пристрою додається термостійка рукавичка.
- Подвійні. Складаються з двох циліндричних стрижнів. Така форма дозволяє робити незвичайні завитки. Прилад має ергономічну ручку з прогумованим покриттям, яке перешкоджає ковзанню, та 2 світлових датчики, що блимають до тих пір, поки апарат не нагріється.
- Потрійні. Мають 3 робочих поверхні діаметром по 19 мм кожна. Ці моделі доповнені механічним терморегулятором, п'ятьма температурними режимами, термостійким, холодним наконечником, спеціальними світловими датчиками, які сигналізують про готовність приладу до роботи.
- Автоматичні. Такі пристрої також називаються машинками для завивки волосся. Принцип дії механізму досить простий. Усередині стрижня, який обертається, розташований нагрівальний елемент. Машинка для завивки обладнана спеціальною керамічною камерою, в якій пасмо рівномірно прогрівається з усіх боків. За допомогою спеціальних перемикачів встановлюється необхідний температурний режим (190, 210, 230°С) і тимчасові рамки прогріву (8,10,12 сек.).
Перукарі та прихильники домашнього стайлінгу відзначають високу якість плойок BaByliss, їхню підвищену працездатність при великих навантаженнях і зручне використання.