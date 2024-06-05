Головна Пресрелізи
search button user button menu button

Понад 20 маркетологів України поділяться креативними рішеннями на MRKTNG марафоні

glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Понад 20 маркетологів України поділяться креативними рішеннями на MRKTNG марафоні
фото з відкритих джерел

Долучайтеся до MRKTNG марафону, щоб прокачати свій креатив, отримати практичні інструменти та нові знайомства для розвитку вашого бренда у 2024 році!

25 червня у Києві MRKTNG марафон об’єднає маркетологів, креативників, піарників, комунікаційних, медіа- та диджитал-фахівців для обміну перевіреними практиками. Головна тема цьогорічного заходу – брендинг надможливостей. Понад 20 лідерів індустрії допоможуть прокачати мистецтво того, як «робити з лимонів лимонад» – всупереч обставинам запускати кампанії, що вражають весь світ.

Серед спікерів:

  • Сергій Грабчак, маркетинг-директор Ощадбанку,
  • Олена Плахова, директор з управління репутацією групи компаній Nova (Нова пошта),
  • Олександр Шевченко, заступник директора Пасажирської компанії, керівник з пасажирських комунікацій та клієнтського сервісу Укрзалізниці,
  • Олександра Погоріла, засновниця та керівна партнерка UAgency, директорка з комунікацій UFuture,
  • Тетяна Парфільєва, співзасновниця та креативна директорка Cher’17,
  • Іван Кришталь, співзасновник та CEO Cher’17,
  • Анна Давиденко, PR-агентка та celebrity marketing manager,
  • Анна Ільєнко, Sales & Development Director Gradus Research,
  • Катерина Співакова, керівник департаменту комунікацій та GR Kernel,
  • та 10+ інших спікерів.

Ви дізнаєтеся:

  • Правила «маркетингу» війни.
  • Як зробити ваш продукт чи сервіс безбар’єрним.
  • Як за допомогою креативу залучати важкодоступні групи стейкхолдерів.
  • Як запускати кампанії з мільйонним охопленням з обмеженим бюджетом.
  • Інструменти для створення більш ефективних та впливових соціальних проєктів.
  • Стратегії та канали просування, які підійдуть саме вашому бренду.
  • Лайфхаки використання ШІ у маркетингу, які підвищать якість креативу, а не зроблять його шаблонним.

Окрім насиченої навчальної програми, MRKTNG марафон – це унікальна можливість для нетворкінгу та обміну ідеями з понад 300 колегами з індустрії. Захід традиційно збирає найактивніших та найпрогресивніших фахівців галузі, тож це чудова нагода завести нові знайомства та знайти партнерів для майбутніх проєктів.

Також під час MRKTNG марафону відбудеться нагородження переможців конкурсу маркетингових проєктів X-RAY Marketing Awards. Учасники першими дізнаються кейси переможців та зможуть надихнутися креативними ідеями.

З міркувань безпеки місце проведення марафону повідомлять учасникам напередодні заходу.

Подробиці та реєстрація

Долучайтеся до MRKTNG марафону, щоб прокачати свій креатив, отримати практичні інструменти та нові знайомства для розвитку вашого бренда у 2024 році!

Теги: марафон мистецтво Нова пошта Олександр Шевченко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Голова наглядової ради НСТУ Світлана Остапа, у коментарі «Главкому» зазначила, що на початку війни члени правління добровільно відмовилися від преміювання
Скільки заробляють керівники «Суспільного». Офіційні дані
28 травня, 13:00
За 2022-2023 роки чистий дохід ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України» склав 14,62 млн грн
«Мультимедійна платформа іномовлення» назвала суму, яку отримала за два роки з держбюджету (Оновлено)
28 травня, 08:24
Ростислав Карандєєв: Президент наголосив: культура – важлива. Цей меседж має дійти до усіх
Ростислав Карандєєв: Президент наголосив: культура – важлива. Цей меседж має дійти до усіх інтерв’ю
20 травня, 12:00

Пресрелізи

Понад 20 маркетологів України поділяться креативними рішеннями на MRKTNG марафоні
Понад 20 маркетологів України поділяться креативними рішеннями на MRKTNG марафоні
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
Національна спілка журналістів України збирає на авто для пресофіцерів
Національна спілка журналістів України збирає на авто для пресофіцерів
У Київ Мілітарі Хаб працюють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги
У Київ Мілітарі Хаб працюють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
138K
Відстрочка від мобілізації. Нардеп розказав про «сюрприз», який чекає багатодітних чоловіків у ТЦК
62K
Навіщо Путіну Монголія? ЗМІ викрили головний план диктатора
21K
«Мері Поппінс» із українським паспортом: як ЗМІ у Німеччині зображають біженок
17K
Київ без світла. Військовий розповів, що його вразило на дорогах
9839
Перша країна світу вирішила офіційно обмежити доступ туристам
8543
Негода на столичній Оболоні. Пошкоджено дитячий садочок (відео)

Новини

Дефіцит кадрів в Україні призведе до падіння виробництва та втрати економіки – Bloomberg
Сьогодні, 12:42
Байден зустрінеться із Зеленським, адвоката з компанії Найєма викрито у хабарі: головне за ніч
Сьогодні, 06:24
Перед постачальниками електроенергії населенню зростають борги за ПСО
Вчора, 11:43
Денис Парамонов підбив підсумки розіграшу «Tesla за донат»
Вчора, 10:16
Пожежа в Києві, вибухи у Дніпрі: головне за ніч
Вчора, 06:42
ДТЕК повідомив про наслідки останнього масованого обстрілу по енергетиці
2 червня, 15:24

Прес-релізи

Понад 20 маркетологів України поділяться креативними рішеннями на MRKTNG марафоні
Понад 20 маркетологів України поділяться креативними рішеннями на MRKTNG марафоні
5 червня, 15:02
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua