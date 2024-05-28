Телеканал «Дом» для російськомовних назвав суму, які за два роки отримав з бюджету

У 2024 році витрати на «Єдиний телемарафон» та марафон FreeДом можуть сягнути 738 млн грн

На діяльність марафону FreeДом (телеканалу «Дом») держава виділила 920,12 млн грн за 2022 і 2023 рік. Про це йдеться у новому дослідженні «Главкома».

Як відомо, державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» (до його складу входить канал «Дім»), яке заснувало Міністерство культури та інформаційної політики, є бюджетним реципієнтом.

У відповідь на запит «Главкома» т.в.о. гендиректора Артем Вишневський повідомив, що у 2022 році компанія отримала з бюджету 382,9 млн грн. З них 165 млн грн використано на виробництво контенту для марафону FreeДом. Ще 147,6 млн грн пішли на роботу приватних медіагруп, які долучені до створення контенту для FreeДом.

У 2023 році фінансування від держави збільшилося: 537,22 млн грн. У цю суму включено виробництво телепрограм і трансляція FreeДом, а також забезпечення діяльності «Мультимедійної платформи іномовлення України».

За інформацією від Вишневського, план на 2024 рік – 1,25 млрд грн. Більшу половину цих коштів (738 млн грн) передбачається витрати на «Єдиний телемарафон» та марафон FreeДом.

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За 2022-2023 роки чистий дохід ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України» склав 14,62 млн грн.

Щодо заробітних плат ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України» стало відомо, що у штаті працює вісім керівників і 52 співробітники менеджменту. За 2022 рік керівники заробили 7,23 млн грн, за 2023 рік – 8,47 млн грн; увесь менеджмент – 15,23 млн грн і 28,54 млн грн, відповідно.

Нагадаємо, Державний телеканал FreeДом закупив серіалів майже на 250 млн грн, виділених з бюджету, за останні п’ять місяців 2023 року. Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

До слова, ексзаступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що не має відношення до компанії «Кінокіт», яка отримає понад 100 млн грн на виробництво програм для марафону «Єдині новини #UAразом». Його реакція з’явилася через нетривалий час після статті «Главкома» «Золотий телемарафон. Канал «Рада» знову купує за сто мільйонів програми у фірми з орбіти Тимошенка».