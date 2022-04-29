Продуктивна робота під час війни – перевага LIGA360

Законодавчі норми у країні, де йде війна, змінюються дуже швидко

Докласти максимум зусиль, щоб український бізнес під час дії воєнного стану працював, – мета, яку перед собою поставила компанія LIGA ZAKON.

Ми цілодобово підтримуємо роботу наших ІТ-продуктів у LIGA360, продовжуємо надавати консультації, роз’яснення й аналітику від наших експертів, наповнюємо функціонал системи новою, украй важливою нормативною інформацією.

Попри важкі часи, для тисяч користувачів, які обирають для виконання щоденних професійних завдань LIGA360, ми не лише продовжуємо забезпечувати безперебійну роботу платформи, а й розвиваємо та вдосконалюємо її.

Про ссервіс «Графічні зв’язки», модуль «Воєнний стан», перевірку контрагентів на наявність російських і білоруських бенефіціарів, а також про багато інших новинок у LIGA360, які зроблять роботу під час війни продуктивною, – читайте в матеріалі.

Графічні зв’язки – унікальний сервіс пошуку

Графічні зв’язки в роботі з НПА й аналітикою – це інструмент в ІПС у LIGA360, функціонал якого зображає результати пошуку (список документів) у зручній візуальній формі у вигляді кіл різних розмірів і кольорів, пов’язаних між собою. Новий сервіс є унікальною розробкою для України та трендом у світі.

»Ми трансформували плоскі списки результатів пошуку у візуальне інтуїтивно зрозуміле зображення. Це дає змогу визначати більш важливі документи, аналізувати їх зв'язки з іншими, швидко фільтрувати результат і перебудовувати діаграму за багатьма критеріями (типами, видавцями, статусами, категоріями та ін.). Сервіс «Графічні зв’язки» – це інноваційний помічник, який прискорює та полегшує сприйняття даних, і, я впевнений, буде корисний не лише «візуалам», – Дмитро Глазунов, Product Manager у LIGA ZAKON.

Зокрема, за допомогою різноманітних інструментів можна відокремити документи певного статусу: чинні, утратили чинність, законопроєкти. Одразу ж зрозуміло, з якими документами пов’язаний певний документ і на які посилається.

Тримати руку на пульсі законодавчих змін допоможе модуль «Воєнний стан» в LIGA360

Вражає сьогодні й кількість законодавчих та інформаційних сповіщень. Тож, щоб тримати руку на пульсі законодавчих нововведень і новин у всіх рішеннях LIGA360, ми створили модуль «Воєнний стан». Модуль надає доступ до інформації про законодавчі зміни та новації на актуальні теми, до аналітичних матеріалів і роз’яснень, консультаційних відповідей від експертів LIGA ZAKON та ДПС, новин у сфері економіки від топових ЗМІ та з офіційних джерел, а також можливість переглядати матеріали російської пропаганди.

Крім того, у цьому інформаційному модулі доступний перелік нотаріусів, які працюють, і список волонтерських організацій, до яких можна звернутися за потреби.

Корисними в роботі користувачів LIGA360 будуть і тематичні добірки «Новації на актуальні теми під час воєнного стану»: господарська діяльність, податки й облік, ЗЕД і мито, пенсії, виплати, пільги, акциз та ліцензії, благодійна допомога, суд, юстиція, нотаріат, власність тощо.

«Шаблони» – для тих, хто працює з договірною роботою

Законодавчі норми у країні, де йде війна, змінюються дуже швидко, саме тому потрібно залишатися гнучкими до змін й оперативними в рішеннях. Для щоб робота з документами під час дії воєнного стану давалася легко та швидко – використовуйте наш новий функціонал управління договірною роботою в LIGA360 (Contractum).

Тут доступні різноманітні шаблони договорів від LIGA ZAKON, а також є можливість створити власний зручний шаблон для роботи. Новинка функціоналу Contractum, на яку варто звернути увагу, – власні шаблони розділів для формування договорів.

Для фахівців, які працюють за кордоном, цікавими будуть найпопулярніші шаблони англійською мовою, які можуть стати у пригоді бізнесу, особливо у випадках, коли компанія намагається відновити роботу за кордоном.

Перевірити зв’язок бізнес-партнера з російською стороною – обов’язок відповідального бізнесу

Обов’язком кожного відповідального бізнесу після початку повномасштабного вторгнення росії є перевірка бізнес-партнерів на зв’язки з ворогом, адже наявність російського та/або білоруського сліду в контрагентів може мати руйнівні наслідки для бізнесу.

Рішення LIGA360 допомагає розв’язати цю проблему в один клік. Достатньо ввести код ЄДРПОУ, назву підприємства чи прізвище власника й переглянути детальну інформацію про компанію. Якщо засновник, бенефіціар або керівник компанії мають стосунок до російської федерації чи республіки білорусь – система сповістить вас про це.

Окрім новинок, корисними для роботи в умовах війни будуть і інші базові інструменти ІТ-платформи. До прикладу, є можливість переглядати й аналізувати судову практику, а також ставити на моніторинг розклад судових засідань тощо.

Якщо ви ще не маєте власного рішення LIGA360 для роботи – саме зараз діє вигідна пропозиція для його замовлення. Докладніше – за посиланням.

LIGA ZAKON – працюємо на перемогу разом!