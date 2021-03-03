Проект «АвтоХаб» от «Евротерминала» – как он выглядит и какую пользу представляет для граждан?

На сегодня «АвтоХаб» способен обрабатывать около 600-700 машин в сутки и размещать на площадке для хранения 2300 автомобилей

Что представляет собой «АвтоХаб» и в чем преимущества проекта «Евротерминала» для украинцев?

Проект «АвтоХаб» от компании «Евротерминал» был создан с целью упростить процесс таможенного оформления автомобиля, ввезенного из-за рубежа. Как это выглядит на практике и в чем реальные преимущества для предпринимателей и обычных покупателей?

Несколько лет назад украинцы получили достойную, и главное – легальную альтернативу так называемым «евробляхам». В 2017 году компания «Евротерминал» запустила пилотный проект АвтоХаб, значительно упростивший для предпринимателей и покупателей процесс оформления автомобиля, привезенного из-за границы. Что собой представляет этот проект «Евротерминала» сейчас и в чем его реальные преимущества для украинцев?

Можно ли кратко ответить на вопрос «Зачем украинцам АвтоХаб»? Несмотря на то, что факторов достаточно много, короткий ответ будет следующим: чтобы максимально быстро и без осложнений произвести процесс таможенного оформления автомобиля, привезенного из-за границы.

На сегодня «АвтоХаб» способен обрабатывать около 600-700 машин в сутки и размещать на площадке для хранения 2300 автомобилей. Здесь действует принцип «Единого окна»: все сервисы, необходимые для оформления, находятся в одном месте, что позволяет ускорить процесс таможенного оформления автомобиля буквально до нескольких часов (тогда как раньше он занимал не меньше недели). На площадке «Евротерминала» находятся филиалы пограничной службы, сервисного центра МВД, блока по таможенной очистке, «Укргазбанка» и других необходимых служб.

Как происходит процесс оформления автомобиля на «АвтоХабе»?

Машины прибывают в контейнерах в одесский порт и отправляются на территорию «Евротерминала». Автомобиль проходит проверку всеми контролирующими органами и проходит процесс таможенной очистки. Экспедиторские компании, которые занимаются транспортировкой из-за рубежа, на этом этапе оформляют необходимые документы. Автомобиль выгружается, размещается на стоянке «АвтоХаба», осматривается на предмет возможных повреждений. Здесь выдается заключение о качественных характеристиках машины и сертификат на соответствие экологическим стандартам Евро-5. Владелец автомобиля подает декларацию и необходимые документы в сервисный центр «АвтоХаба», оплачивает необходимые таможенные платежи.

Покупателей авто из США наверняка обрадует тот факт, что благодаря принципу «Единого окна», работающему на территории «Евротерминала», не придется тратить дни, чтобы оформить машину. Весь процесс для покупателя сводится, по сути, к оплате таможенных пошлин и подаче необходимых документов вместе с платежками брокеру, который будет заниматься таможенным оформлением.

После завершения процесса таможенного оформления (который в среднем занимает 3-4 часа, благодаря «Единому окну») новый владелец автомобиля может по желанию получить в сервисном центре МВД номерной знак и получить обязательный страховой полис в находящемся здесь же филиале страховой компании. Если была приобретена машина с повреждениями, произвести ремонт можно также по месту – в СТО на территории «АвтоХаба».

Нельзя не отметить в списке преимуществ и пополнение украинского бюджета. Благодаря стабильно растущей пропускной способности «АвтоХаба» для ввоза автомобилей, государственная казна каждый год получает все больше средств с таможенных пошлин. На данный момент эксперты «Евротерминала» оценивают прямые таможенные поступления в бюджет в рамках 600 миллионов гривен в месяц.