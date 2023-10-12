Під час тренінгу ви дізнаєтеся дієві стратегії для покращення свого емоційного стану

7 жовтня (вівторок) відбудеться психологічний тренінг для дружин військовослужбовців.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Початок тренінгу: 12:00.

Адреса: вул. Інститутська, 4 (готель «Україна»).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Під час тренінгу ви дізнаєтеся дієві стратегії для покращення свого емоційного стану, підвищите стійкість та вміння ефективно впоратися зі стресом і тривогою. Зможете поділитися своїми переживаннями та думками з іншими жінками, які чекають на повернення своїх близьких із зони бойових дій.

Основні напрями роботи груп:

підтримка учасниць у колі розуміючих;

отримання навичок екологічного проживання складних почуттів;

інформування про психологічні наслідки війни та ресурси, які можуть допомогти.

Крім того, учасниці можуть взяти індивідуальну консультативну сесію з психологом.

Щоб відвідати тренінг, заповніть форму.