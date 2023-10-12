Головна Пресрелізи
search button user button menu button

Психологічний тренінг для дружин військовослужбовців

glavcom.ua
Психологічний тренінг для дружин військовослужбовців
Учасниці можуть взяти індивідуальну консультативну сесію з психологом
фото з відкритих джерел

Під час тренінгу ви дізнаєтеся дієві стратегії для покращення свого емоційного стану

7 жовтня (вівторок) відбудеться психологічний тренінг для дружин військовослужбовців.

Початок тренінгу: 12:00.

Адреса: вул. Інститутська, 4 (готель «Україна»).

Під час тренінгу ви дізнаєтеся дієві стратегії для покращення свого емоційного стану, підвищите стійкість та вміння ефективно впоратися зі стресом і тривогою. Зможете поділитися своїми переживаннями та думками з іншими жінками, які чекають на повернення своїх близьких із зони бойових дій.

Основні напрями роботи груп:

  • підтримка учасниць у колі розуміючих;
  • отримання навичок екологічного проживання складних почуттів;
  • інформування про психологічні наслідки війни та ресурси, які можуть допомогти.

Крім того, учасниці можуть взяти індивідуальну консультативну сесію з психологом.

Щоб відвідати тренінг, заповніть форму.

Теги: психологія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Пресрелізи

Психологічний тренінг для дружин військовослужбовців
Психологічний тренінг для дружин військовослужбовців
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Всеукраїнський онлайн-сервіс замовлення таксі OnTaxi заявив про початок надання послуг у Празі
Всеукраїнський онлайн-сервіс замовлення таксі OnTaxi заявив про початок надання послуг у Празі
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Єдиний пункт пропуску між РФ та Україною не витримує потоку охочих в'їхати
86K
Лідер ХАМАСу оголосив день розправи над усіма євреями світу
73K
Кличко, Монатік та Зібров. Хто прийшов на похорон Ніни Матвієнко (фото)
34K
Двоє місцевих жителів навели ракети на кафе у селі Гроза. Шокуюча переписка зрадників
24K
Обвал рубля. Путін видав спеціальний указ
20K
Росіяни запустили снаряд з агітками на півдні України. Закінчилося курйозом (фото)

Новини

Українські воїни стримують наступ РФ на сході: Генштаб повідомив результати боїв
Сьогодні, 07:24
Дощі та заморозки: прогноз погоди на 12 жовтня
Сьогодні, 05:17
Литва анонсувала новий пакет допомоги Україні
Сьогодні, 03:55
12 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:16
Метінвест порахував, скільки треба сталі для відбудови інфраструктури та будинків
Вчора, 13:48
Напруга на фронті зростає: понад 100 боїв за добу
Вчора, 07:11

Прес-релізи

Психологічний тренінг для дружин військовослужбовців
Психологічний тренінг для дружин військовослужбовців
12 жовтня, 10:01
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту