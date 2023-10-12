Психологічний тренінг для дружин військовослужбовців
Під час тренінгу ви дізнаєтеся дієві стратегії для покращення свого емоційного стану
7 жовтня (вівторок) відбудеться психологічний тренінг для дружин військовослужбовців.
Початок тренінгу: 12:00.
Адреса: вул. Інститутська, 4 (готель «Україна»).
Під час тренінгу ви дізнаєтеся дієві стратегії для покращення свого емоційного стану, підвищите стійкість та вміння ефективно впоратися зі стресом і тривогою. Зможете поділитися своїми переживаннями та думками з іншими жінками, які чекають на повернення своїх близьких із зони бойових дій.
Основні напрями роботи груп:
- підтримка учасниць у колі розуміючих;
- отримання навичок екологічного проживання складних почуттів;
- інформування про психологічні наслідки війни та ресурси, які можуть допомогти.
Крім того, учасниці можуть взяти індивідуальну консультативну сесію з психологом.
Щоб відвідати тренінг, заповніть форму.
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