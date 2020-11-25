Рабинович: ОПЗЖ не просто победила на выборах, но и получила мощные фракции во всех регионах

Рабинович надеется, что выборы изменят ситуацию, которая сложилась в стране с приходом Зеленского на пост президента

Партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» выиграла местные выборы и получила мощные фракции в областных и городских советах всех регионов Украины. Об этом в интервью изданию Journalist.today сообщил народный депутат Украины и сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович.

«Пока что можно говорить лишь о кратких итогах выборов. Полную оценку, возможно, удастся сформулировать лишь к концу месяца. Пока могу сказать о главном: наша партия выиграла выборы – и не только по каким-то формальным показателям. По сравнению с прошлой «зеленой» картой Украины на выборах год назад, мы понимаем, что страна начинает выздоравливать, хотя и очень медленно…» – рассказал парламентарий.

Политик надеется, что выборы изменят ситуацию, которая сложилась в стране с приходом Владимира Зеленского на пост президента.

«Ситуация на политической карте страны изменилась коренным образом – именно в пользу ОПЗЖ. В нашем активе – фактический выигрыш в шести областях, фракции в облсоветах и горсоветах многих регионов, причем мощные фракции. Теперь мы гораздо оптимистичнее будем смотреть в будущее, в скорые парламентские выборы», – подытожил Вадим Рабинович.