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Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»

glavcom.ua
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
фото з відкритих джерел

Заняття в політичній школі будуть проходити 22-24 листопада в Києві

Стартував набір у Політичну школу для молоді «LEAD:UA». Вона створена за підтримки Фонду Конрада Аденауера (KAS Ukraine) та проходитиме на базі культурно-освітнього Гончаренко Центру.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. 

Організатори шукають 25 амбітних студентів, які:

  • планують працювати в політиці, дипломатії, державній службі та не знають з чого розпочати;
  • вчаться на міжнародних відносинах, політології, правознавстві, публічному адмініструванні та інших гуманітарних науках
  • цікавляться політикою та слідкують за ситуацією у світі;
  • прагнуть стажуватися в європейських та міжнародних установах

Серед спікерів будуть народні депутати, дипломати, політичні консультати та експерти, поділяться історіями свого успіху та професійними тонкощами роботи.

Три найбільш активні учасники політичної школи матимуть змогу пройти 1-місячне стажування в Гончаренко Центрах, де поринуть у діяльність культурно-освітнього проєкту.

Заняття в політичній школі будуть проходити 22-24 листопада в Києві.

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