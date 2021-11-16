Стратегії розвитку бізнесу в епоху змін на Business Wisdom Summit
Використайте досвід найкращих управлінців України, аби розробити успішну бізнес-модель
26 листопада на Business Wisdom Summit понад 20 власників та СЕО великих компаній розкажуть, як не лише адаптуватися до нової реальності, а зміцнити свої позиції, стрімко вийти на нові ринки, впровадити інновації та побудувати бізнес-модель майбутнього.
Головна тема саміту – архітектори нової реальності.
Серед спікерів:
- CEO «Нова пошта Глобал» Юрій Беневитський;
- президент «Київстар» Олександр Комаров;
- генеральний директор UFuture Микола Тимощук;
- керівний партнер холдингу TECHIIA Олег Крот;
- директор з продажу та абонентського обслуговування Vodafone Ukraine Євген Булах;
- директорка з питань співробітництва з органами державної влади та зв’язків із громадськістю «METRO Україна» Олеся Оленицька;
- співзасновник холдингу ! Fest та ресторанної мережі Local Андрій Худо;
- СЕО компанії SHABO Гіоргі Іукурідзе;
- СЕО «Датагруп» та Volia Михайло Шелемба та ще понад 10 найкращих бізнес-практиків з великих компаній.
Ви дізнаєтеся:
- Стратегії трансформації і розвитку бізнесу в епоху змін, від СЕО Favbet Марини Гінзбург,
- Як заробляти на інвестиціях за будь-якої влади та будь-якої економічної ситуації, розповість генеральний директор та засновник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа,
- Як створювати нові продукти під час кризи, та як стати лідером у своїй ніші, поділиться досвідом засновник та генеральний директор АВК Володимир Авраменко,
- Де живе клієнт: чи всі пішли в діджитал та які маркетинг-інструменти ще працюють? Розповість генеральний директор digital-агентства Promodo, а також автор і ведучий відеоблогу про IT-підприємництво «Велика риба» Олександр Колб.
Місце проведення: InterContinental Kyiv.
Подробиці та реєстрація: https://bws.delo.ua/
Захід відбудеться за усіма карантинними нормами.
Адаптація компаній до нової реальності неминуча. Використайте досвід найкращих управлінців України, аби розробити успішну бізнес-модель та забезпечити компанії випереджувальний розвиток.
- Головний партнер – Vodafone Ukraine.
- Партнер доставки майбутнього – «Нова пошта».
- Партнер, що приймає – InterContinental Kyiv.
- Технологічний партнер – Favbet.
- Бізнес-партнер – TECHIIA.