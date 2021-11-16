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    Стратегії розвитку бізнесу в епоху змін на Business Wisdom Summit

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    Стратегії розвитку бізнесу в епоху змін на Business Wisdom Summit

    Використайте досвід найкращих управлінців України, аби розробити успішну бізнес-модель

    26 листопада на Business Wisdom Summit понад 20 власників та СЕО великих компаній розкажуть, як не лише адаптуватися до нової реальності, а зміцнити свої позиції, стрімко вийти на нові ринки, впровадити інновації та побудувати бізнес-модель майбутнього.

    Головна тема саміту архітектори нової реальності.

    Серед спікерів:

    • CEO «Нова пошта Глобал» Юрій Беневитський;
    • президент «Київстар» Олександр Комаров;
    • генеральний директор UFuture Микола Тимощук;
    • керівний партнер холдингу TECHIIA Олег Крот;
    • директор з продажу та абонентського обслуговування Vodafone Ukraine Євген Булах;
    • директорка з питань співробітництва з органами державної влади та зв’язків із громадськістю «METRO Україна» Олеся Оленицька;
    • співзасновник холдингу ! Fest та ресторанної мережі Local Андрій Худо;
    • СЕО компанії SHABO Гіоргі Іукурідзе;
    • СЕО «Датагруп» та Volia Михайло Шелемба та ще понад 10 найкращих бізнес-практиків з великих компаній.

    Ви дізнаєтеся:

    • Стратегії трансформації і розвитку бізнесу в епоху змін, від СЕО Favbet Марини Гінзбург,
    • Як заробляти на інвестиціях за будь-якої влади та будь-якої економічної ситуації, розповість генеральний директор та засновник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа,
    • Як створювати нові продукти під час кризи, та як стати лідером у своїй ніші, поділиться досвідом засновник та генеральний директор АВК Володимир Авраменко,
    • Де живе клієнт: чи всі пішли в діджитал та які маркетинг-інструменти ще працюють? Розповість генеральний директор digital-агентства Promodo, а також автор і ведучий відеоблогу про IT-підприємництво «Велика риба» Олександр Колб.

    Місце проведення: InterContinental Kyiv.

    Подробиці та реєстрація: https://bws.delo.ua/

    Захід відбудеться за усіма карантинними нормами.

    Адаптація компаній до нової реальності неминуча. Використайте досвід найкращих управлінців України, аби розробити успішну бізнес-модель та забезпечити компанії випереджувальний розвиток.

    • Головний партнер – Vodafone Ukraine.
    • Партнер доставки майбутнього – «Нова пошта».
    • Партнер, що приймає – InterContinental Kyiv.
    • Технологічний партнер – Favbet.
    • Бізнес-партнер – TECHIIA.
    Теги: Vodafone Нова пошта пошта
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    Стратегії розвитку бізнесу в епоху змін на Business Wisdom Summit