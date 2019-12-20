Телеканал «Інтер» передав апарат УЗД єдиній лікарні, де приймають надскладні пологи



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Система MultiFiltrate може виконувати 8 процедур, в тому числі - гемодіаліз

Півроку глядачі телеканалу «Інтер» з усього світу збирали кошти на благодійному аукціоні deti.inter.ua. В результаті був придбаний сучасний апарат УЗД для відділення реанімації та інтенсивної терапії новонароджених і недоношених дітей Інституту педіатрії, акушерства та гінекології (ІПАГ). Це єдина в країні медустанова, де щорічно приймають понад 1200 надскладних пологів. Тут з'являються на світ малюки з вагою близько 1 кг, для їх виходжування необхідна сучасна апаратура.

«Державні закупівлі не забезпечують нас повністю необхідним обладнанням. Цей апарат УЗД дозволяє в перші години після народження дитини або підтвердити діагноз, який ставили під час вагітності, або поставити новий діагноз. Від цього залежить все лікування. Нам як повітря було необхідно таке обладнання! Ми цього апарату чекали рік. І дуже раді, що тепер він з'явився у відділенні. Цей апарат УЗД допоможе врятувати багатьох малюків! », - розповіла завідувачка відділення реанімації ПАГ Тетяна Знаменська.

Головний редактор телеканалу «Інтер» Антон Нікітін подякував усім учасникам аукціону і небайдужим глядачам з багатьох країн, і оголосив нову мету - апарат для гемодіалізу, який називають «штучною ниркою». «Його дуже чекають в Центрі дитячої токсикології «ОХМАТДИТу», - сказав Антон Нікітін.

Система MultiFiltrate може виконувати 8 процедур, в тому числі - гемодіаліз. Вона дозволить дітям з гострими отруєннями та інфекціями пережити найбільш критичний період, коли нирки не справляються з виведенням токсинів.

«Мені складно сказати, якій кількості пацієнтів наші телеглядачі та зірки, які взяли участь в зборі цих коштів, допомогли. Це десятки тисяч дітей. Хтось завдяки цій допомозі вижив, хтось зберіг своє здоров'я і отримав шанс в майбутньому стати ведучим, спортсменом або лікарем. Спасибі величезне всім учасникам аукціону! І низький уклін нашим небайдужим глядачам», - подякував головний редактор «Інтера» учасникам аукціону deti.inter.ua.

«Інтер» запустив ще одну благодійну ініціативу - «Одна гривня від кожного з нас - це багато. Разом ми можемо рятувати дитячі життя». Кожен бажаючий може перераховувати від 1 гривні в день в скарбничку фонду через сайт https://deti.inter.ua/ hryvnia/ .

«У власному бюджеті ця гривня майже непомітна, але саме вона може стати вирішальною в зборі коштів на лікування дітей або придбання життєво необхідного обладнання. Ми віримо, що ця ініціатива стане постійною і дозволить швидше досягати цілей аукціону «Інтер - дітям». Кожна гривня піде на порятунок дитячих життів. Тому ми ініціювали цю акцію і закликаємо всіх взяти в ній участь», - пояснив Антон Нікітін.