YouControl запустив безоплатний інструмент з перевірки учасників закупівель в один клік

Лише за 11 місяців 2021 року в Україні проведено понад чотири з половиною мільйони публічних закупівель

Новостворений модуль «Аналіз тендерів» консолідує інформацію по тендерам в одному місці та функціонує на безоплатній основі

З 1 січня 2022 року вступають в силу зміни до Закону України «Про Публічні закупівлі». До уповноважених з публічних закупівель застосовуватиметься персональна відповідальність: від штрафів до позбавлення волі. Для уникнення таких ситуацій, підвищення ефективності тендерних закупівель та здійснення громадського контролю, фахівці YouControl розробили спеціальний інструмент ‒ «Аналіз тендерів». Він консолідує всю інформацію по тендерам в одному місці, підсвічує ризикові фактори та функціонує на безоплатній основі. Презентація проєкту відбулася в УКМЦ.

Лише за 11 місяців 2021 року в Україні проведено понад чотири з половиною мільйони публічних закупівель на загальну суму в майже півтора трильйони гривень. Враховуючи те, що на одну закупівлю в середньому припадає два учасника, то під перевірку щорічно потрапляє понад 9 млн заявок на участь. Для перевірки кожної з них уповноваженими з публічних закупівель потрібно від 10 до 20 хвилин. Таким чином, на перевірку витрачається мінімум 100 млн хвилин. А це щорічні витрати бюджету в розмірі 150 млн грн, лише на зарплати уповноважених.

Як «Аналіз тендерів» вирішує проблему

Новостворений модуль «Аналіз тендерів» консолідує інформацію по тендерам в одному місці та функціонує на безоплатній основі. Він дозволяє за 5 секунд перевірити дані у відкритих реєстрах по всіх учасниках. А також «підсвічує» проблемні місця, аби вчасно та більш ретельно перевірити гравців.

Модуль дозволяє значно оптимізувати час менеджерів із закупівель та аудиторів, які мають перевіряти, верифікувати тендерні пропозиції. Зокрема, можна перевірити в автоматичному режимі чи має учасник торгів санкції, пов'язані з корупцією судові справи, штрафи АМКУ, пов’язаність з іншими учасниками чи замовником тендеру. Перевірка відбувається у кілька разів швидше та якісніше, дозволяючи суттєво економити бюджетні кошти та убезпечує уповноважених з перевірок від помилок. Адже з 2022 року вступають в силу зміни до ЗУ «Про Публічні закупівлі» і до «уповноважених з публічних закупівель» застосовуватиметься персональна відповідальність.

Як проаналізувати тендер в YouControl

«Аналіз тендерів» розташований в лівому навігаційному меню головної сторінки. Для пошуку тендерів та перевірки достатньо вказати номер тендеру або ввести посилання на нього в рядок пошуку.

Система знайде та покаже відповідний тендер: назву, умови, організатора та учасників.

Також учасників можна вказати самому. Для цього потрібно натиснути «додати учасника». Інформацію про кожного учасника та відповідність вимогам можна побачити в меню, що розкривається.

Функціонал інструменту містить перелік з 11 ризикових факторів визначених статтею 17 Закону України «Про Публічні закупівлі»: корупційні правопорушення ЮО чи ФО, штрафи АМКУ, засудженість посадової особи, зв'язки з іншими учасниками, банкрутство, санкції, борги тощо.

Беручи до уваги високу сенситивність теми прозорості публічних закупівель, розробники модулю «Аналіз тендерів» додали можливість шерінгу. Таким чином, користувачі можуть вільно ділитися результатами перевірок з усіма бажаючими, в незалежності від того, чи є адресат користувачем YouControl, чи ні.

Засновник і СЕО YouControl, Сергій Мільман: «Ідея підвищення прозорості та ефективності закупівель, що втілилася у вигляді модулю «Аналіз тендерів», об’єднала більшість стейкхолдерів. Для організаторів торгів ‒ це прискорення перевірки учасників тендерів та підвищення якості перевірки за рахунок автоматизації процесів. Для контролюючих органів ‒ нагода моніторити якість перевірки учасників уповноваженими співробітниками. Для самих учасників ‒ можливість швидко перевірити самих себе, а також моніторити конкурентів. Для громадських активістів та журналістів ‒ зручний спосіб оперативно відслідкувати будь-який тендер та викривати ймовірні корупційні схеми. Простіше кажучи ситуація win-win-win-win».