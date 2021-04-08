У «червоному» від коронавірусу Хмельницькому депутати виділили 5 млн грн на прапор висотою 50 метрів (документ)

Флагшток із державним прапором зведуть на в’їзді до Хмельницького з нагоди ювілейного Дня незалежності України

Депутати Хмельницької обласної ради передбачали з обласного бюджету 5 млн грн на встановлення найбільшого Державного прапора України у місті Хмельницький.

Це рішення підтримала більшість обранців під час чергової сесії 8 квітня, повідомляє «Главком».

Бюджетні кошти виділили, внісши зміни до обласної програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2021-2023 роки. На думку місцевих чиновників, таким чином вдасться підвищити рівень громадянської культури шляхом популяризації державних символів.

Попередньо планується, що висота флагштоку буде 50 м. Його зведуть на в’їзді до Хмельницького поряд з Меморіалом Вічної Слави, який встановлений на честь полеглим солдатам у Другій світовій війні.

Всі будівельні роботи треба виконати до 23 серпня 2021 року.

Присутній на сесії облради народний депутат від «Європейської солідарності» Володимир Ар’єв виступив проти встановлення держпрапора винятково за бюджетні кошти.

«Вартість однієї кисневої станції – 1,5 млн грн. Я трохи в шоці, але три кисневі станції – це один прапор. Я не розумію, навіщо прапор у той час, коли гинуть люди. Хмельничанам немає чим дихати! У вас є прапор прямо на площі Незалежності. Один український, інший – червоно-чорний. Не треба сьогодні робити марнотратство. Хмельницька область не єдина у цьому – он у Миколаївській області на ці цілі хочуть виділити 27 млн грн», – заявив він.

Водночас обранець наголосив, що символіка є важливою, але її треба встановлювати за кошти меценатів.

«Нині є потреба у додатковому обладнані для лікарень, які необхідно закупити. Або виплатити медикам те, що давно пообіцяли – кошти за роботу у пекельних умовах. Тому що, медичні працівники фактично перебувають на своїй антитерористичній операції, захищаючи населення. Так, важливо патріотизм виховувати, але без зайвості. Марнотратство не може оцінюватися як патріотизм. До речі, близько 10 громадських організацій області підписали відповідне звернення (не виділяти кошти з бюджету на прапор - «Главком»). Я вважаю, що до 30-річчя Незалежності України можна було б зробити більш красивішу подію, але без залучення таких коштів, які необхідні для порятунку життя людей. Інакше на відкриття прапора не буде кого запрошувати», – наголосив політик.

Під кінець пленарного засідання депутати Хмельниччини звернулися до президента Володимира Зеленського і Кабміну стосовно необхідності належного соціального забезпечення медичних працівників та проведення широкомасштабної вакцинації населення проти Covid-19 у Хмельницькій області.

Згідно з Указом президента про відзначення 30-ї річниці незалежності України, Кабміну доручено сприяти реалізації ініціатив громадськості, спрямованих на зміцнення національної єдності, розбудову держави, популяризацію національних традицій та державних символів України, утвердження позитивного іміджу України у світі

Як повідомляв «Главком», з 9 квітня 2021 року «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 діятиме на території Запорізької та Хмельницької областях. Таке рішення 7 квітня ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За даними Ради національної безпеки України, на 8 квітня Хмельницька область знаходиться на першому місці серед регіонів за кількістю зайнятих «ковідних» ліжок – 80,9%.