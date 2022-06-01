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    Суспільство

    На Донбасі евакуаційний потяг з дітьми проводжали супергерої (фото)

    Бетмен і Супермен провели дітей із Покровська в евакуацію на захід України - На Донбасі евакуаційний потяг з дітьми проводжали супергерої (фото)
    Бетмен і Супермен провели дітей із Покровська в евакуацію на захід України
    фото: УЗ

    «Укрзалізниця» влаштувала свято дітям, які виїжджали з Донецької області на захід України

    Евакуаційний потяг з Донецької області, на якому у західні регіони України виїжджало багато неповнолітніх, прийшли провести актори у костюмах супергероїв. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

    Діти і дорослі фотографувалися із Суперменом та Бетменом.

    Судячи з фотографій, подія відбулася у Донецькій області, на станції Покровськ, звідки евакуаційний потяг відправляється через Дніпро до Львова.

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    На Донбасі евакуаційний потяг з дітьми проводжали супергерої (фото)
    На Донбасі евакуаційний потяг з дітьми проводжали супергерої (фото)
    На Донбасі евакуаційний потяг з дітьми проводжали супергерої (фото)
    На Донбасі евакуаційний потяг з дітьми проводжали супергерої (фото)
    На Донбасі евакуаційний потяг з дітьми проводжали супергерої (фото)

    Нагадаємо, що в останні тижні «Укрзалізниця» відновила функціонування багатьох довоєнних маршрутів. Так, 27 травня УЗ повідомила про запуск з 11 червня нічного потяга з Києва до польського Перемишля.

    А учора, 31 травня, стало відомо, що «Укрзалізниця» відновлює сполучення між Києвом та Черкасами.

    Крім того, після перемоги прикарпатського гурту Kalush Orchestra на «Євробаченні-2022», у потязі Київ-Івано-Франківськ «Стефанія Експрес» (названому на честь переможної пісні українців) «Укрзалізниця» почала розігрувати рожеві панамки – копії елементу одягу лідера Kalush Orchestra.

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    Теги: Укрзалізниця потяг Україна евакуація
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    На Донбасі евакуаційний потяг з дітьми проводжали супергерої (фото)