На Донбасі евакуаційний потяг з дітьми проводжали супергерої (фото)

Бетмен і Супермен провели дітей із Покровська в евакуацію на захід України

«Укрзалізниця» влаштувала свято дітям, які виїжджали з Донецької області на захід України

Евакуаційний потяг з Донецької області, на якому у західні регіони України виїжджало багато неповнолітніх, прийшли провести актори у костюмах супергероїв. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Діти і дорослі фотографувалися із Суперменом та Бетменом.

Судячи з фотографій, подія відбулася у Донецькій області, на станції Покровськ, звідки евакуаційний потяг відправляється через Дніпро до Львова.

Нагадаємо, що в останні тижні «Укрзалізниця» відновила функціонування багатьох довоєнних маршрутів. Так, 27 травня УЗ повідомила про запуск з 11 червня нічного потяга з Києва до польського Перемишля.

А учора, 31 травня, стало відомо, що «Укрзалізниця» відновлює сполучення між Києвом та Черкасами.

Крім того, після перемоги прикарпатського гурту Kalush Orchestra на «Євробаченні-2022», у потязі Київ-Івано-Франківськ «Стефанія Експрес» (названому на честь переможної пісні українців) «Укрзалізниця» почала розігрувати рожеві панамки – копії елементу одягу лідера Kalush Orchestra.