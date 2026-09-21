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Ціна на дизельне пальне в Україні перевищила 100 грн за літр

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Ціна на дизельне пальне в Україні перевищила 100 грн за літр
У Socar вартість дизеля зросла більш ніж на 3 грн за літр
фото: glavcom.ua

Мережа Socar оновила цінники на пальне

Ціни на дизельне пальне в Україні перетнули позначку у 100 грн за літр. Про це повідомляє «Главком».

Мережа Socar оновила цінники на пальне. Ще вранці дизельне пальне на АЗС мережі коштувало 99,90 грн/л. Станом на зараз ціна вже зросла до 103 грн/л, а дизель преміумкласу – до 104 грн/л.

Ціна на дизельне пальне в Україні перевищила 100 грн за літр фото 1
Ціна на дизельне пальне в Україні перевищила 100 грн за літр фото 2

Таким чином, вартість дизеля зросла більш ніж на 3 грн за літр.

Нагадаємо, що станом на ранок 21 вересня 2026 року одна з найбільших мереж АЗС України знизила ціни на бензин і дизель, тоді як решта операторів залишили вартість пального без змін. Середня ціна А-95 становить близько 91,50 грн за літр, дизельного пального – 99,10 грн за літр.

До слова, у США ціни на дизельне пальне досягли найвищого рівня за всю історію спостережень, перевищивши попередній рекорд 2022 року. Reuters зазначає, що рекордні ціни вже тиснуть на американських фермерів у розпал збору врожаю: дизель широко використовують у сільгосптехніці, вантажівках та іншому транспорті, тож подорожчання пального збільшує витрати виробників і перевізників.

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Теги: ціни АЗС дизельне пальне

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