Скільки триватиме глобальний дефіцит дизельного пального? Прогноз Reuters

Загальні запаси дизельного пального в США станом на 11 вересня скоротилися до 107,9 млн барелів

Глобальний дефіцит дизельного пального, спричинений війнами в Ірані та Україні, навряд чи вщухне до 2027 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

У Сполучених Штатах роздрібні ціни на дизельне паливо цього місяця вперше перевищили $6 за галон (3,79 л), що створює труднощі для фермерів і водіїв вантажівок та посилює занепокоєння Республіканської партії президента Дональда Трампа напередодні проміжних виборів у листопаді.

За даними брокера зі зберігання палива The Tank Tiger Стівена Барсаміана, нафтопереробні підприємства та трейдери по всій Північній Америці відмовляються продовжувати договори оренди сховищ для дизельного пального, оскільки палива, яке можна зберігати, майже немає.

За даними Управління енергетичної інформації США, загальні запаси дизельного пального в США станом на 11 вересня скоротилися до 107,9 млн барелів, що є найнижчим показником для цієї пори року з моменту початку ведення статистики у 1982 році.

Барсаміан зазначив, що поєднання скорочення запасів і зростання кількості доступних сховищ свідчить про те, що учасники ринку очікують, що дефіцит поставок збережеться щонайменше до першого кварталу наступного року. Резервуари для зберігання зазвичай орендують на строк від шести місяців до року.

Запаси дизельного пального в Європі також є низькими. За останніми даними Insights Global, у липні запаси в центрі зберігання, переробки та торгівлі Амстердам-Роттердам-Антверпен були на 16% нижчими за середній показник за останні п’ять років. У Сінгапурі загальний обсяг запасів дистилятів протягом останніх кількох тижнів становив у середньому близько 8,2 млн барелів, що відповідає рівню до початку війни з Іраном, але є нижчим за середній показник 2025 року – 9,6 млн.

Нагадаємо, у США ціни на дизельне пальне досягли найвищого рівня за всю історію спостережень, перевищивши попередній рекорд 2022 року. Reuters зазначає, що рекордні ціни вже тиснуть на американських фермерів у розпал збору врожаю: дизель широко використовують у сільгосптехніці, вантажівках та іншому транспорті, тож подорожчання пального збільшує витрати виробників і перевізників.

До слова, ціни на дизельне пальне в Україні перетнули позначку у 100 грн за літр.