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Apple несподівано підняла ціни на попередні моделі iPhone після презентації новинок

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Apple несподівано підняла ціни на попередні моделі iPhone після презентації новинок
Замість очікуваного здешевлення деякі попередні моделі iPhone після презентації новинок стали дорожчими
фото: з відкритих джерел

Зміни торкнулися одразу кількох смартфонів компанії

Apple після презентації нової лінійки iPhone підвищила ціни на кілька моделей, які вже продаються. Вартість смартфонів у США зросла на $100. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на TechCrunch.

Зокрема, стартова ціна iPhone 16 зросла з $699 до $799. iPhone 17e тепер коштує від $699 замість $599, а iPhone 17 – від $899 замість $799.

Також на $100 подорожчав iPhone Air – його ціна зросла з $999 до $1099.

Таким чином, Apple підняла ціни на всі чотири моделі, які залишила в актуальній лінійці після презентації нових пристроїв.

Підвищення вартості попередніх моделей після виходу нових є нетиповим для Apple. Зазвичай компанія залишає старі iPhone у продажу за нижчою ціною, щоб вони були доступнішими для покупців.

Цього разу відбулося навпаки: після появи нових смартфонів Apple збільшила вартість частини моделей, які вже були представлені раніше.

Однією з причин може бути зростання вартості компонентів. Зокрема, виробники електроніки стикаються з підвищенням цін на пам'ять та накопичувачі.

Це пов'язують зі зростанням попиту на відповідні компоненти з боку компаній, які розвивають інфраструктуру для штучного інтелекту.

Раніше Apple вже підвищувала ціни на деякі інші пристрої. Компанія пояснювала це, зокрема, зростанням витрат на компоненти.

Тепер покупці, які після презентації нових iPhone розраховували придбати попередню модель дешевше, зіткнулися з протилежною ситуацією – деякі старі смартфони стали дорожчими.

Раніше «Главком» писав, що Apple представила нові флагманські смартфони iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max. Компанія заявила, що новинки отримали найдовший час автономної роботи в історії iPhone. Смартфони працюють на новому чипі A20 Pro, виготовленому за двонанометровим техпроцесом. За даними Apple, продуктивні ядра процесора стали на 20% швидшими, а продуктивність графічного процесора зросла на 40%.

Також Apple оновила систему охолодження смартфонів, збільшила швидкість дротового заряджання та вперше встановила змінну діафрагму в основній 48-мегапіксельній камері Fusion. Для iPhone 18 Pro та Pro Max також доступна конфігурація з 2 ТБ пам'яті.

У США стартова ціна iPhone 18 Pro з 256 ГБ пам'яті становить $1199, а iPhone 18 Pro Max – $1299. Офіційний старт продажів новинок заплановано на 18 вересня.

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Теги: ціни Apple смартфон

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