Батальйон «Сибір». Буряти, які воюють за… Україну

«Участь у війні на боці України є єдиним легальним способом побудови нової Росії»

У складі Сил оборони України створено новий добровольчий підрозділ, що комплектується переважно вихідцями із Якутії та Бурятії – батальйон «Сибір» (або ж Сибірський батальйон). Підпорядковується він ЗСУ і ГУР.

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На початку заснування налічував близько 60 осіб, а на питання, скільки зараз, один із його засновників, колишній російський розвідник, уродженець республіки Саха (Якутія) Владислав Аммосов відповідає – «багато». Росіян, що потрапили у полон, до підрозділу не беруть.

Зараз батальйоном командує український військовий з позивним Батя. Аммосов тепер відповідає за набір добровольців.

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Він сам потрапив до України у січні цього року, з метою воювати на нашому боці. Понад 15 років Аммосов будував кар’єру у російських збройних силах та спецслужбах, брав участь у Другій чеченській війні на боці росіян. З часом перестав вірити російській пропаганді, зневірився у російській армії, звільнився зі служби (ще до окупації Криму) і переїхав до однієї з країн Євросоюзу. До українського війська він потрапив завдяки Громадянській раді.

Громадянська рада Об’єднання росіян та представників корінних народів республік у складі РФ, що допомагають українській армії шукати добровольців закордоном і росіянам, які хочуть вступити до українського війська і воювати проти Путіна. Між Громадянською радою та командуванням Інтернаціонального легіону існує домовленість про переправлення добровольців на українську територію для вступу у добровольчі підрозділи. Охочим організовують першу перевірку, допомагають добратися до України, придбати обмундирування. Проживання, тренування, харчування – коштом Громадянської ради. Також ця організація опікується родичами бійців.

«Неконтрольований розпад РФ – це не те, що нам треба»

Спершу Владислав Аммосов служив у Російському добровольчому корпусі (РДК).

«Вони воюють за Росію для росіян, так самі і кажуть, і ці хлопці ідеологічно праві, – зазначає він. – А от легіон «Свобода Росії» воюють за «велику й вільну Росію», мене таке не влаштовує. Ми хочемо воювати за національне самовизначення своїх республік. Є регіони, які не хочуть бути у складі Росії. То що заважає цивілізовано розійтися? Неконтрольований розпад РФ – це не те, що нам треба».

В Україні Владислав Аммосов вже встиг повоювати разом з РДК, на запорізькому напрямку. Також брав участь у рейдах у Бєлгородську область влітку цього року фото: РБК-Україна

Перебуваючи на службі у Російському добровольчому корпусі Аммосов став замислюватися, що добре було би створити окремий підрозділ з якутів та бурятів, які прагнуть відокремлення своїх національних республік від РФ. Українське командування дало добро і влітку почалося створення Сибірського батальйону. Рекрутингом займалася, у тому числі, Громадянська рада.

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Охочі вступити у батальйон перевіряються спершу за даними з відкритих джерел. Для комунікації з потенційними кандидатами використовують тільки електронну пошту Proton Mail (сервіс електронної пошти з наскрізним шифруванням – «Главком»).

Кандидат заповнює форму з контактними даними. Далі комунікатор від Громадянської ради дає майбутньому новобранцю інструкцію з переліком необхідних для виїзду документів та безпечним маршрутом.

Аммосов додає, що усіх новобранців також тестують на детекторі брехні.

До міжнародного Легіону при ГУР МО входять підрозділи, що складаються з добровольців з іноземним громадянством: Російський Добровольчий Корпус (росіяни);

Легіон «Свобода Росії» (росіяни);

Полк Кастуся Каліновського (білоруси)

Батальйон Сибір (буряти, якути)

Грузинський національний легіон Окремо існує Інтернаціональний легіон ТРО, створений за ініціативи президента України. До нього зокрема входять: Нормандська бригада (українці Канади)

Батальйон імені Шейха Мансура;

Батальйон імені Джохара Дудаєва.

Перетворити Російську федерацію на конфедерацію

Нещодавно створений батальйон вже бере участь у боях.

«Ми почали воювати на Авдіївському напрямку, де я отримав поранення. До цього була підготовка, бойове злагодження», – розповідає «Главкому» боєць батальйону Олексій Макаров з позивним Швед (такий позивний, бо приїхав із Швеції, у Росії Макаров не живе з 2009 року). Швед воював за Україну ще під час АТО, у складі 95 бригади.

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«Ми об’єднані ідеєю перетворення Росії у конфедерацію. Ми хочемо втілити у життя ідеї самоврядування для кожної частини країни. Регіони мають отримати право визначати, як їм жити», – переконаний Швед.

Росіянин Швед воював за Україну під час АТО, потім виїхав за кордон, а під час повномасштабної війни знову повернувся до війська скріншот з відео

Фінансується Сибірський батальйон Громадянською радою, яка отримує кошти від благодійників з усього світу. Наприклад у Штатах на обмундирування бійцям Сибірського батальйону можна пожертвувати через організацію Freedom Birds For Ukraine (глобальна спільнота росіян, які підтримують Україну).

40 тис. євро для Сибірського батальйону, Російського добровольчого корпусу і полку Кастуся Калиновського було зібрано на аукціоні на підтримку російських добровольців у лавах Інтернаціонального Легіону – організаторами виступили Форум вільної Росії та ініціатива Action4Life.

Окремі фізичні та юридичні особи жертвують напряму у фонд підтримки Громадської ради. За місяць вдається зібрати на забезпечення добровольців від 10 до 40 тис. у євро чи доларах.

Першочергова мета батальйону – допомогти Україні здобути перемогу у війні з Росією. Далі – здобути незалежність від РФ для своїх національних республік. Повернувшись з війни бійці Сибірського батальйону мають взяти на себе функцію захисників інтересів корінних народів, охочих запустити процес мирного відокремлення від Росії.

«Ми виступаємо за самовизначення народів і побудову системи глибокого самоуправління на території Російської Федерації», – зазначає у коментарі «Главкому» міжнародна секретарка Громадянської ради Анастасія Сєрґєєва. На її переконання, словосполученням «розпад Росії» Кремль залякує простих людей, щоби уникнути дискусії про право народів на самовизначення.

Захищати права громадян післявоєнної Росії, яка перетворюватиметься на конфедерацію, буде громадянська гвардія, а участь у війні на боці України є єдиним легальним способом її побудови, вважають у Громадянській раді. Ця ж таки гвардія повинна стати таким собі силовим ресурсом у післявоєнній Росії, коли Москва втратить контроль над силовою вертикаллю.

«Території сьогоднішньої Російської Федерації мають отримати право на самовизначення завдяки введенню принципу регіонального суверенітету. Сибірський батальйон як потенційна частина Гвардії, яка зараз входить до складу Інтернаціонального легіону Збройних сил України, забезпечить контроль за втіленням цього принципу у життя. Покладаючись на довіру цивільних», – каже Анастасія Сєрґєєва

Богдан Боднарук, «Главком»