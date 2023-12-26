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Залужний розповів, як зміниться хід війни в наступному році

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Залужний розповів, як зміниться хід війни в наступному році
За словами Залужного, наступний рік відрізнятиметься від 2023-го з огляду на зміну технологій ведення війни
фото: Facebook/Генштаб

«2024 рік не просто буде відрізнятись, він має відрізнятись, бо інакше нас чекає те, про що я писав у статті»

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний каже, що наступний рік відрізнятиметься від 2023-го з огляду на зміну технологій ведення війни. Про це він повідомив на закритому брифінгу.

«2024 рік не просто буде відрізнятись, він має відрізнятись, бо інакше нас чекає те, про що я писав у статті. Відповідно ми ці проблеми знайшли, і знайшли уже десь 90% розв'язання цих питань, які потрібно буде обов’язково вирішити, щоб у наступному році діяти більш ефективно і найголовніше – зберегти людей. Над цим працюємо. З нами абсолютно погодилися наші партнери, які також цікавилися цим питанням. Тож можу вас запевнити, що наступний рік буде відрізнятися… Ми принаймні для цього усе робимо», – наголосив Залужний.

При цьому головнокомандувач зазначив, що змушений констатувати: противник від не відстає від ЗСУ. В останні дні триває досить потужне протистояння з використанням різних технологій.

Нагадаємо, у листопаді у своїй колонці у виданні The Economist головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вислови думку, що війна з Росією переходить на новий етап: «позиційна» боротьба зі статичними та виснажливими боями. Щоб перемогти в ній, потрібні високі технології.

До слова, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що те, кого буде призивати держава не є його компетенцією, а також розповів, що йому потрібно для продовження війни.

Також головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що демобілізація військових може стати можливою через три роки служби, однак за певних умов.

Нагадаємо, Кабінет міністрів у понеділок, 25 грудня, вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо удосконалення проведення мобілізації в Україні. Про це розповів керівник парламентської фракції «Слуга народу», член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Давид Арахамія. Політик зазначив, що відсутність законопроєкту породжує невизначеність і велику кількість фейків про блокпости, про «Дію» тощо. 

Раніше повідомлялося, що в Україні може бути розширене коло осіб, яких можуть призвати на військову службу в межах мобілізації. Зробити це можуть за допомогою трьох категорій громадян.

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Теги: окупанти ЗСУ війна Валерій Залужний

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