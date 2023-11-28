Посол Рябікін: Україна має на весь Китай одного журналіста

«Інфопростір у Китаї транслює російське бачення подій на війну проти України»

Інфопростір Китаю схиляється до російського бачення подій довкола повномасштабної війни РФ проти України. Про це повідомив посол України в Китаї Павло Рябікін в інтерв'ю «Главкому» і додав, що наша країна має тут лише одного журналіста від «Укрінформу».

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Дипломат повідомив, що у Китаї розташовані кореспондентські пункти декількох потужних російських ЗМІ, які доносять свої наративи чималій китайській аудиторії. Він додав, що українські ЗМІ китайськомовних версій не мають.

«Минулого року, в особливо критичний з точки зору протидії російській пропаганді і дезінформації період, посольством було реалізовано низку проєктів, спрямованих на поширення у Китаї об’єктивної інформації про події в Україні. Це дуже допомогло нам збільшити кількість підписників на акаунт посольства у китайській соціальній мережі Weibo (аналог Facebook), а також у десятки разів збільшити кількість переглядів розміщеної нами інформації», – зазначив посол.

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Рябікін розповів, що через Weibo інформацію доноситься широкому загалу китайської аудиторії, а допомогу у підготовці та поширенні китайськомовного контенту надають посольства країн-партнерів у Пекіні.

«Коли ви запитуєте, як посольство може боротися з впливом російської пропаганди у Китаї, ви прекрасно розумієте, що наші можливості на цьому напрямі вкрай обмежені. Ми потребуємо додаткових фінансових та людських ресурсів, потрібний системний підхід для відпрацювання цього питання», – заявив дипломат.

Павло Рябікін підкреслив, що для того, аби «перекрити російські голоси у Китаї», потрібна окрема програма у середньостроковій перспективі. За його словами, силами лише українських дипломатів з цією проблемою не впоратися.

До слова, і Україна, і Євросоюз у діалозі з Китаєм завжди відкрито говорять про необхідність його більш чіткої позиції у питанні російсько-української війни. Рябікін вважає, що єдиний механізм, який може вплинути на великі китайські компанії та змусити їх покинути працювати в Росії та вести з нею торгівлю – це застосування санкцій.

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Нагадаємо, відносини Росії та Китаю можна порівняти з пошуком золотої середини. Пекін хоче, щоб Росія одночасно була не надто сильною і не могла кинути йому виклик – і не надто слабкою, оскільки в цьому випадку Китай виявиться віч-на-віч із Заходом.