Військові США збили безпілотники і ракети, випущені хуситами

Збитків американським кораблям завдано не було

Військові США відбили 12 дронів і п'ять ракет різного типу, запущених єменськими хуситами. Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США у соціальних мережах.

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Зазначається, що дрони та ракети були запущені єменськими хуситами.

Повітряні цілі, а саме 12 дронів-камікадзе, три протикорабельні ракети та дві крилаті ракети, знищив есмінець USS Laboon та винищувачі-бомбардувальники F-18 у складі ударної групи Ейзенхауер на півдні Червоного моря.

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Після події ніхто не постраждав, збитків американським кораблям завдано не було.

Нагадамо, військові США збили чотири дрони, що були запущені з території Ємену, контрольованої хуситами та летіли у бік американського есмінця в Червоному морі.

Раніше повідомлялося, що 16 грудня Військово-морські сили США збили 14 безпілотників, які запустили єменські хусити для атаки на торгові судна в Червоному морі.

Зазначимо, проіранське угруповання «Ансар Алла», відоме як хусити, у листопаді та грудні атакувало судна в Червоному морі та в Баб-ель-Мандебській протоці, заявляючи, що бере участь у бойових діях проти Ізраїлю і нападатиме на судна, повʼязані з Ізраїлем і його союзниками.

9 грудня хусити заявили, що атакуватимуть усі кораблі, що прямують до Ізраїлю, незалежно від їхньої національної приналежності, і застерегли міжнародні судноплавні компанії від співпраці з ізраїльськими портами.