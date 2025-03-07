Екснардепка Кормишкіна, підозрювана в незаконному збагаченні, задекларувала понад сто нових об'єктів нерухомості

В активі подружжя з’явилося 109 нових земельних ділянок і дачний будинок

Ірина Кормишкіна, яка нещодавно склала мандат народного депутата від «Слуги народу», подала щорічну декларацію та декларацію у зв’язку зі звільненням. У них екснардепка вказала, що проживає в будинку вартістю 15,64 млн грн на Одещині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на реєстр декларацій.

Згідно з документом, будинок площею 541,3 кв. м розташований у селі Лиманка на Одещині. У ньому прописані та проживають з 2 січня 2024 року Ірина Кормишкіна і її син Карім Аллахвердієв. А от належить нерухомість ТОВ «К 1ст Груп», власником якого є чоловік екснардепки, бізнесмен Юрій Кормишкін. Сам же він вказаний орендарем будинку.

Екснардепка Кормишкіна задекларувала будинок вартістю 15,64 млн грн на Одещині скриншот із реєстру декларацій

Крім того, у жовтні 2024 року Юрій Кормишкін став власником дачного будинку в Лиманці площею 25,6 кв. м за 814,7 тис. грн.

Також в активі подружжя з’явилося 109 нових земельних ділянок загальною площею 227,74 га. Сукупна вартість нової «землі» – 5,66 млн грн. Переважна більшість ділянок розташована в селах Нововасилівка і Першотравневе на Миколаївщині.

Водночас торік сім’я екснардепки позбулася низки об’єктів нерухомості. Дохід від їх продажу склав 6,4 млн грн.

До того ж не так давно подружжя поповнило свій запас коштовних аксесуарів. Юрій Кормишкін потішив себе новим наручним годинником Rolex за 1,26 млн грн, а свою дружину обдарував прикрасами від французького бренду Van Cleef and Arpels на загальну суму 942,9 тис. грн.

Подружжя Кормишкіних поповнило свій запас коштовних аксесуарів скриншот із реєстру декларацій

В автопарку Кормишкіних за рік теж відбулися зміни. Зокрема, подружжя продало дві свої старі автівки. Дохід від продажу сягнув 3,72 млн грн. Натомість Кормишкін став власником Mersedes-Benz Maybach S580, 2022 року випуску за 350 тис. грн.

Варто зазначити, що на ринку вартість такого авто в рази вища. Тим часом Кормишкіна наприкінці 2024-го почала орендувати Bentley Bentayga, 2024 року випуску. Вартість таких «тачок» стартує з 11 млн грн.

В автопарку Кормишкіних за рік відбулися зміни скриншот із реєстру декларацій

Річний дохід екснардепки становив 8,92 млн грн, її чоловіка – 58,27 млн грн. Для порівняння, у 2023-му доходи Кормишкіної склали 956,6 тис. грн, її чоловіка – 122,54 млн грн.

Також варто зазначити, що Кормишкін узяв у 2024 році позик на суму 93,2 млн грн. Сам же він позичив третім особам 70,22 млн грн, а його дружина – 13,82 млн грн. У банках подружжя зберігає: 1,92 млн грн, $7,6 тис., 33,1 тис. євро; готівкою: 71,1 млн грн, $412,5 тис.

Варто зауважити: наприкінці січня 2025 року Вищий антикорупційний суд застосував до Юрія Кормишкіна запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 15 млн грн. Він є підозрюваним у справі своєї дружини про незаконне збагачення.

Як повідомляв «Главком», 25 лютого 2025 року Рада підтримала припинення повноважень народної депутатки Ірини Кормишкіної. Нагадаємо, що слідство підозрює колишню нардепку Кормишкіну у тому, що вона протягом 2021-2022 років набула у власність активи, які на понад 20 млн грн перевищують її офіційні доходи і заощадження за цей період.

Зокрема, ексобраниця двічі задекларувала подарунок у грошовій формі (5,3 млн грн у вересні 2021 року і 14,3 млн грн у січні 2022 року) від нині покійного батька Валерія Суріна. Як зазначало слідство, за отримані гроші Кормишкіна через юридичну особу придбала будинок поблизу Одеси, в якому проживає.

Крім цього, у вересні 2021 року Кормишкіна вказала у декларації подарунок від батька – брендовий годинник Zenith Defy Midnight вартістю 310 тис. грн.

Водночас правоохоронці вважають, що покійний батько екснардепки не мав подібних заощаджень, щоб обдаровувати доньку. У матеріалах справи наведено відомості з податкової та Пенсійного фонду, згідно з якими офіційні доходи Валерія Суріна за життя склали 1,07 млн грн.

Також слідство допитало дружину Валерія Суріна (матір Ірини Кормишкіної), яка заявила: коштів у розмірі декількох мільйонів гривень, ані у неї, ані у її чоловіка не було. Жінка додала: Ірина Кормишкіна зверталася до нині покійного батька і казала, що у своїй декларації заявить про отримання від нього годинника та коштів на загальну суму $200 тис. На що Валерій Сурін відповів категоричною відмовою.

Як повідомляв «Главком», 25 лютого 2025 року Рада підтримала припинення повноважень народної депутатки Ірини Кормишкіної. Нагадаємо, що слідство підозрює колишню нардепку Кормишкіну у тому, що вона протягом 2021-2022 років набула у власність активи, які на понад 20 млн грн перевищують її офіційні доходи і заощадження за цей період.

До слова, Інна Свириба, яку Центральна виборча комісія визнала обраною народною депутаткою України від партії «Слуга народу» відмовилася від мандата. Таким чином народним депутатом став Сергій Мельнік.