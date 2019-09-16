Глава Львівської облради Олександр Ганущин: Подумаю над оскарженням у суді рішення уряду про призупинення виділення субвенцій регіонам

Олександр Ганущин

Глава Львівської облради викликає на «килим» керівництво уряду

Міністерство фінансів України 6 вересня надало доручення Держказначейству призупинити проведення видатків місцевих бюджетів по субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій. Крім того, Мінфін доручив Казначейству отримати згоду місцевих фінансових органів на відкликання раніше відкритих асигнувань. Якщо говорити простими словами, то це означає призупинення виділення субвенцій місцевим бюджетам, які наприкінці року можуть залишитися без грошей із купою зобов’язань. Наприклад, на Волині місцеві бюджети мають отримати 57,9 млн гривень, із яких у серпні – 5,8 млн. грн і у вересні-грудні – по 13 млн гривень. Але кошти, які перераховані місцевим радам за окремими перерахуваннями у вересні, Державна казначейська служба України пропонує органам місцевого самоврядування добровільно повернути до держбюджету. Наприклад, на Сумщині Управління казначейської служби просить територіальні громади повернути держсубвенції, які мали бути витрачені на соціально-економічний розвиток громад. Мова йде про близько 75 млн грн. А у самого обласного центру хочуть забрати 10 млн грн. Подібні випадки непоодинокі, а стосуються усіх регіонів України.

Офіс президента пояснює «заморозку» виділення субвенцій і повернення раніше виділених грошей необхідністю проведення перевірок. «Під час зміни влади спостерігалося чимало випадків, коли особи, причетні до державного управління за попередньої влади, докладали зусиль для створення проектів з неефективним використанням бюджетних коштів, де існують ризики освоєння ресурсів окремими особами чи інші корупційні ризики», — заявили в Офісі президента. Натомість місцеві громади уже не стримують обурення, адже окрім призупинення виділення субвенцій, центральна влада просить громади повернути раніше виділені гроші. Асоціація міст України не бачить правових підстав для повернення коштів субвенції, вважає, що органи місцевого самоврядування мають всі правові підстави цього не робити. Представники місцевих органів влади здебільшого зайняли вичікувальну позицію. Найбільш активним противником повернення субвенцій центру виглядає нині Львівщина в особі голови обласної ради Олександра Ганущина. Що, власне, не дивно, адже у місцевих органах влади переважає представництво Європейської солідарності, політсили 5-го президента Петра Порошенка. «Під тиском керівників самоврядних спільнот і особливо членів Асоціація міст України Державна казначейська служба України щодня тепер звітує на сайті про новини щодо перерахування субвенції на соцеконом розвиток. А от про ДФРР (Держфонд регіонального розвитку), чому не віддають 7,5 млрд. грн. - анічичирк. Виходить, що з ненависною «депутатською» субвенцією розібралися. Значить, проекти, на які виділено фінансування через субвенцію на соціально-економічний розвиток, вже «переглянуті новим складом Кабінету міністрів, порушень чи корупційних ризиків не виявлено». Що за біда реально з ДФРРом тоді?», - запитує голова облради у публікації на своїй сторінці у Facebook. До слова, ще 30 серпня Держказначейство перерахувало місцевим бюджетам кошти субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у сумі 250,7 млн гривень.

В інтерв’ю «Главкому» Олександр Ганущин виклав свою позицію через намір «заморозити» субвенції місцевим бюджетам, розповів про наслідки для області від рішення Уряду і Держказначейства і закликав Олексія Гончарука і Оксану Маркарову публічно пояснити свої дії.

Мінфін доручив Держказначейству призупинити проведення видатків місцевих бюджетів по субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій. Ви розібралися, з якою метою, чому це сталося саме зараз?

Насправді, поштовхом цього процесу став відомий лист президента України до уряду Гройсмана зупинити усі видатки до появи нового уряду, аби він в усьому розібрався. У мене з’явилося відчуття, що це питання хочуть вирішувати. Особливо стійким воно було, коли 2 і 3 вересня передали субвенцію в райони. Аж тут 6 вересня з’являється лист (лист Державної казначейської служби до Головних управлінь Державної казначейської служби на місцях щодо необхідності відкликання раніше перерахованих коштів – «Главком»)… Я вважаю, що це черговий наступ на місцеве самоврядування. Є безліч питань, пов’язаних із запозиченнями, під які треба давати живі гроші. Ось вони живі гроші, але ми їх не дамо.

Офіс президента пояснює такий крок намірам запобігти «неефективному використанню бюджетних коштів в рамках проектів, що несуть корупційні ризики», а для цього слід провести перевірку. То перевірка почалася?

Перевірку ніхто не проводить. Її потрібно проводити тоді, коли кошти виділені, або уже реалізовані. Зрозуміло, що перевірку ніхто не буде проводити, вони просто проводять затримку з коштами. Чесно кажучи, мені до кінця не зрозумілі мотиви таких дій. Краще сказали би чесно, що не буде. А люди набрали купу зобов’язань в розрахунку, що кошти будуть. Бюджетною мовою це називається фінансово-юридичні зобов’язання. Почалися виконуватися роботи, хтось щось уже закупив, хтось постелив бруківку, хтось дах у школі поміняв. Перспективи мені вбачаються дуже сумними. Приміром, до нашої області не надійшло ані гривні з Державного фонду регіонального розвитку за весь 2019 рік, а це 373 млн грн, які нам належать. Це означає, що хтось дозволяє собі не виконувати закон.

Ви кажете, що з місцевих бюджетів регіону в незаконний спосіб намагаються забрати 274 млн грн. Але уряд називає це виділення грошей призупиненням, а не відмовою. То може паніка завчасна, тривога перебільшена і якщо порушень не було, гроші таки надійдуть?

Ну що значить призупинення? Було призупинення у серпні. Тоді 2-3 вересня ми віддали гроші на місця, а потім знову призупинення. Це як?

Ви запитували це уряду, можливо, дзвонили Оксані Маркаровій?

Під час першого призупинення виділення грошей у серпні коментувала, що все, що підлягає розпису буде виконано, зокрема і що стосується Джерфонду регіонального розвитку… Але я так розумію, що позиція змінилася.

До чого ця зміна позиції і не виділення коштів може привезти, які наслідки для мешканців Львівщини?

Державний фонд регіонального розвитку – це понад 60 об’єктів: школи, лікарні, садочки… От є у мене пологове відділення, яке потрібно ввести в експлуатацію цього року. А це 4 млн грн, їх потрібно тепер знайти нам самим.

Ви закликаєте ваших колег із регіонів протестувати проти дій центральної влади. А звідки у вас впевненість, що вони погодяться, адже зацікавлені таки дочекатися поновлення фінансування?

Як я вже казав, подібна ситуація мала місце у серпні. На початку вересня усі заспокоїли, що субвенція піде і вона дійсно пішла. Люди повірили, що воно піде. Зараз, як на мене, не всі зрозуміли, про що саме йдеться, про те, що усіх нахабно ошукали. Віддавши, а тепер забирають. Скликатимемо зібрання Української асоціації районних і обласних рад, на яке запрошую і прем’єра Гончарука, і міністра Маркарову. Там буде інакша розмова за «ми хочемо перевірити».

Хто конкретно з народних депутатів вам допомагає добитися поновлення субвенцій?

Зараз ніхто.

А самі до кого зверталися за поміччю?

Для мене ця історія не нова... Раніше була розмова з Маркаровою і вона запевняла, що все піде згідно розпису. Нової розмови щодо нинішньої ситуації не було. Якщо вони хочуть у законний спосіб і щось там перевіряти, вони мали б скликати Кабмін, відмінити 2 постанови, які регулюють виділення цих коштів і у цьому зізнатися.

Якщо ви дії Кабміну називаєте «незаконними», то чому не оскаржуєте у суді?

Подумаю над цією ідеєю.

Чи бачите реакцію на ваше занепокоєння?

Наразі ні, ніхто не телефонував. Пов’язую це з тим, що бюджет активно верстають і ось-ось мають його представити.

Михайло Глуховський, «Главком»