Європейські посадовці оцінили участь Китаю на саміті у Саудівській Аравії

Союзники України вважають конструктивною участь Китаю у зустрічі в Джидді

Європейські посадовці позитивно оцінили активну участь Китаю у зустрічі радників лідерів держав щодо української Формули миру, яка відбулася в Джидді. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на європейських посадовців.

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За словами європейських посадовців, Китай дав зрозуміти, що готовий брати участь у подальших міжнародних переговорах щодо врегулювання війни в Україні.

Зазначається, що союзники України привітали конструктивну участь Китаю в форумі, що відбувся в Саудівській Аравії, куди не запросили представників РФ.

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За даними FT, зустріч у Джидді завершилася в неділю без конкретних проривів. Однак присутність Китаю, який раніше відмовлявся брати участь у подібних переговорах у Копенгагені, була сприйнята як важливий момент на користь Києва і стала головною темою серед учасників заходу.

Один з європейських дипломатів заявив, що Китай «проявляє конструктивну позицію» і «намагається продемонструвати, що він відрізняється від Росії».

«Сама присутність Китаю свідчить про те, що Росія все більше і більше ізолюється», - додав він.

Інший європейський посадовець сказав, що Китай «брав активну участь і позитивно поставився до ідеї третьої зустрічі на цьому рівні».

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Раніше повідомлялося, що у Саудівській Аравії у міста Джидда пройшов мирний саміт щодо принципів відновлення сталого й справедливого миру в Україні. Обговорення між представниками країн було відкритим і чесним.

Мета саміту полягала в тому, щоб зібрати країни «глобального півдня», такі як Індія, Бразилія та Південна Африка, а також країни Європейського Союзу, і Сполучені Штати та Канаду, щоб об’єднати зусилля навколо України для досягнення мирного плану. Зустріч у Джидді на цих вихідних – продовження подібної зустрічі в Копенгагені в червні.

Як відомо, після першого дня переговорів щодо української формули миру, які відбулися в Саудівській Аравії, було досягнуто домовленості про непорушність кордонів України як основи майбутньої мирної угоди.