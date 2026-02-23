Хто знюхав пів кіла кокаїну? Верховний суд поставив крапку у гучній справі 

Нюхав кокаїн, аби зняти стрес? Усі інстанції повірили саме у цю версію

10 років тому силовики прозвітували про вилучені 0,5 кг наркотиків, а тепер у вироку фігурують… лічені грами, які фігурант начебто вживав, що «зняти стрес». «Главком» дослідив, як сталася «усушка і утруска» у гучній справі про торгівлю наркотиками, які є типовим явищем в таких справах.

Після 10 років судових розглядів Верховний суд поставив крапку у резонансній справі, яка була відкрита у 2015 році. Фігурант Едуард Верніков, якого правоохоронці пов'язували з масштабним наркотрафіком, тепер офіційно визнаний лише «споживачем», а вилучені тисячі доларів та золото повернуто власнику. Про це повідомляє «Главком» з посланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Історія розпочалася у 2015 році. Тоді правоохоронці відрапортували на всю країну про розгром небезпечного угруповання. Йшлося про вилучення майже пів кілограма кокаїну, зброї та підроблених посвідчень співробітника СБУ та інших державних структур.

Однак до суду справа дійшла у значно «скромнішому» вигляді. Головному фігуранту вже інкримінували збут кокаїну загальною вагою близько 47 грамів із вилучених 500 грамів.

У 2015 році поліція впіймала у Запоріжжі наркоділків з 0,5 кг кокаїну. Правоохоронці показали фотодокази фото: npu.gov.ua

Попри те, що прокуратура наполягала на 12 роках ув’язнення за торгівлю наркотиками в особливо великих розмірах (ст. 307 КК), суд першої інстанції, а згодом апеляція, а потім Верховний суд, кардинально змінили бачення ситуації.

Частину доказів, зокрема відеозаписи обшуків та частину знайденого кокаїну (понад 25 грамів), суд визнав… недопустимими. Причина – процесуальні порушення поліції, яка почала зйомку ще до отримання офіційного дозволу суду.

Наявність двох електронних ваг та десятки фасованих згортків фігурант пояснив тим, що він – бізнесмен Верніков, який просто вживає кокаїн через стрес (була інформація, що раніше обвинувачений казав, що щодня вживав 1 г кокаїну, а вже на час розгляду справи ця доза збільшилася до 2 г. При цьому летальна доза кокаїну складає 1,2 г. Для інформації: 1 г кокаїну коштує 200 євро), а ваги мав, щоб його не ошукали при купівлі товару «для себе». Суд з усім цим погодився.

Верховний Суд пояснив, що сторона обвинувачення нібито не надала переконливих доказів того, що обвинувачений займався саме збутом наркотиків.

Суд зазначив, що за весь час досудового розслідування правоохоронці не зафіксували жодного факту продажу кокаїну. У матеріалах провадження відсутні дані про оперативні закупки чи інші слідчі дії, які б прямо свідчили про торгівлю наркотиками.

Більше того, як зазначено у рішенні, протягом понад п’яти місяців розслідування слідство не отримало доказів, які б підтверджували намір фігуранта саме збувати наркотичні засоби. Натомість факт особистого вживання кокаїну був підтверджений результатами медичного огляду.

Постанова Верховного суду є остаточною і оскарженню не підлягає.

Частину доказів суд визнав недопустимими дані з реєстру судових рішень

Суд перекваліфікував дії обвинуваченого на значно м’якшу статтю – ч. 2 ст. 309 КК (зберігання без мети збуту для власного вживання).

Фігурант отримав покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Оскільки чоловік провів у СІЗО частину терміну ще на початку слідства, у підсумку його було звільнено від покарання за термінами давності.

Фігурант уникнув статті за збут дані з реєстру судових рішень

Суд зобов'язав повернути засудженому вилучені під час обшуків $30 тис., €6 тис., золоті прикраси та злитки і автомобіль.

Прокуратура оскаржувала цей вирок, вимагаючи суворого покарання за торгівлю наркотиками, проте Запорізький апеляційний суд залишив рішення без змін. 12 лютого 2026 року Верховний суд залишив без змін рішення апеляції. Таким чином, 10-річна епопея завершилася перемогою захисту.

Суд не задовільнив апеляційну скаргу прокурора джерело: Єдиний реєстр судових рішень

Крім того, як стало відомо «Главкому» з джерел у правоохоронних органах, під час обшуків в обвинуваченого було знайдено також фейкові посвідчення працівника генеральної прокуратури, судді апеляційного суду, співробітника адміністрації президента. «Документи» було оформлено на прізвище фігуранта. Проте цього епізоду взагалі не виявилося у матеріалах справи, і суд не брав його до уваги.

Кароліна Терещенко, «Главком»