На Львівщині чоловік застрелив своїх дітей, а потім і себе

Чоловік здійснив постріли з мисливської рушниці у своїх дітей

У Золочівському районі Львівської області поліція встановлює обставини загибелі трьох людей у приватному будинку. Подія сталася ввечері 15 лютого в селі Станіславчик. Про це повідомляє поліція Львівщини, пише «Главком».

Як повідомили правоохоронці, близько 21:25 надійшло повідомлення про постріли в одному з будинків. На місці події поліцейські виявили тіла 42-річного місцевого жителя та двох його дітей віком 13 і 15 років без ознак життя.

За попередніми даними слідства, чоловік здійснив постріли з мисливської рушниці у своїх дітей, після чого покінчив життя самогубством.

На місці працювали слідчо-оперативна група, криміналісти та інші профільні служби. За фактом події відкрито кримінальне провадження за п.1, п.2 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) та ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство».

Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії. Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура.

Очільник Львівської ОДА Максим Козицький також відреагував на трагедію.

«Як повідомили у місцевій Службі у справах дітей, родину характеризують як благополучну. На обліку в соціальних службах вона не перебувала. Тримаю ситуацію на особистому контролі. Перебуваю на зв’язку зі всіма службами та буду інформувати про підтверджені деталі», – написав він.

