Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

На Львівщині чоловік застрелив своїх дітей, а потім і себе

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
На Львівщині чоловік застрелив своїх дітей, а потім і себе
На місці події працюють правоохоронні органи
фото: поліція Львівської області

Чоловік здійснив постріли з мисливської рушниці у своїх дітей

У Золочівському районі Львівської області поліція встановлює обставини загибелі трьох людей у приватному будинку. Подія сталася ввечері 15 лютого в селі Станіславчик. Про це повідомляє поліція Львівщини, пише «Главком».

Як повідомили правоохоронці, близько 21:25 надійшло повідомлення про постріли в одному з будинків. На місці події поліцейські виявили тіла 42-річного місцевого жителя та двох його дітей віком 13 і 15 років без ознак життя.

За попередніми даними слідства, чоловік здійснив постріли з мисливської рушниці у своїх дітей, після чого покінчив життя самогубством.

На місці працювали слідчо-оперативна група, криміналісти та інші профільні служби. За фактом події відкрито кримінальне провадження за п.1, п.2 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) та ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство».

Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії. Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура.

Очільник Львівської ОДА Максим Козицький також відреагував на трагедію.

«Як повідомили у місцевій Службі у справах дітей, родину характеризують як благополучну. На обліку в соціальних службах вона не перебувала. Тримаю ситуацію на особистому контролі. Перебуваю на зв’язку зі всіма службами та буду інформувати про підтверджені деталі», – написав він.

До слова, у місті Шаргород вранці 10 вересня минулого року виявили тіла двох підлітків із ножовими пораненнями. Правоохоронці затримали 23-річного вчителя, який, ймовірно, причетний до вбивства двох своїх учнів. 

Читайте також:

Теги: Львівщина вбивство розслідування самогубство

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Атака на Київ та Харків: головне за ніч
Атака на Київ та Харків: головне за ніч
24 сiчня, 06:55
На місці атаки перебувають усі профільні служби
Окупанти атакували об'єкт інфраструктури на Львівщині
27 сiчня, 08:50
Президент США заявив, що рівень злочинності в штаті Міннесота значно знизився
Трамп про вбивство медбрата в Міннеаполісі: Мені не подобається, що він мав зброю
28 сiчня, 07:18
Після смерті контролера, наступного дня у Гамбурзі стався новий інцидент із нападом на залізничника
У Німеччині пасажир побив до смерті контролера потяга
5 лютого, 14:53
У жовтні 2025 року король Великої Британії Чарльз III позбавив свого молодшого брата Ендрю титулу принца
Король Чарльз вперше висловився про зв'язки експринца Ендрю з Епштейном
10 лютого, 04:54
Родина, у якій жив хлопчик перебуває на обліку в соціальній службі
На Львівщині від виснаження помер дворічний хлопчик: деталі справи
11 лютого, 21:45
23 січня 2026 року за Юлію Тимошенко було внесено 33 млн грн застави
На Заході обговорюють справу Тимошенко та ризики політичного тиску
23 сiчня, 18:37
Знищена палієм автівка
Киянин вщент спалив авто нового обранця своєї колишньої: справу передано до суду
2 лютого, 09:19
Прокуратура перевіряє, чи отримали одноразову допомогу випускники навчальних закладів в інші роки
Невиплата допомоги дітям-сиротам: підозру отримав керівник управління освіти Подільської РДА
10 лютого, 09:07

Кримінал

На Львівщині чоловік застрелив своїх дітей, а потім і себе
На Львівщині чоловік застрелив своїх дітей, а потім і себе
Хмельницький: відвідувач поранив охоронця торгового центру – реакція поліції
Хмельницький: відвідувач поранив охоронця торгового центру – реакція поліції
У Запоріжжі адвокат продавав специфічний «імунітет» від мобілізації
У Запоріжжі адвокат продавав специфічний «імунітет» від мобілізації
У Рівному син облив батька бензином і підпалив його
У Рівному син облив батька бензином і підпалив його
Проти скандального політтехнолога Петрова відкрито ще одне кримінальне провадження
Проти скандального політтехнолога Петрова відкрито ще одне кримінальне провадження
Суддя з Кривого Рогу, яка збила 11-річного хлопчика, отримала підозру
Суддя з Кривого Рогу, яка збила 11-річного хлопчика, отримала підозру

Новини

Масниця 2026: коли святкуємо, історія і традиції свята, заборони та прикмети
Сьогодні, 22:45
В Україні сніг та дощі: прогноз погоди на 15 лютого
Сьогодні, 05:59
В Україні туман та дощі: прогноз погоди на 14 лютого
Вчора, 06:02
Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
13 лютого, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
13 лютого, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
13 лютого, 14:06

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua