Викрито масштабний наркосиндикат: ділки перевіряли кур’єрів на поліграфі

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Викрито масштабний наркосиндикат: ділки перевіряли кур’єрів на поліграфі
Під час 58 обшуків у фігурантів вилучено підготовлені до збуту наркотики та незареєстровану зброю з боєприпасами
Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували міжнародний канал контрабанди та збуту важких наркотиків в Україні. За результатами комплексних заходів затримано 10-х учасників транснаціональної злочинної організації, які збували оптові партії кокаїну у різних регіонах нашої держави, а також одного їхнього спільника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Як встановило розслідування, щомісяця фігуранти отримували щонайменше 16 млн грн «прибутку» від наркобізнесу. Для успішної роботи «бізнесу» організатори трафіку періодично перевіряли на «детекторі брехні» своїх спільників, які займалися доставкою «товару» замовникам. Для цього у «штаті» синдикату був професійний поліграфолог.

Викрито масштабний наркосиндикат: ділки перевіряли кур’єрів на поліграфі фото 1

За матеріалами справи, фігуранти продавали кокаїн, який контрабандою отримували через своїх зарубіжних спільників. Надалі лідери угруповання реалізовували «імпортовані» наркотики через власну мережу наркокур’єрів у Київській, Одеській та Дніпропетровській областях. Для пошуку клієнтів фігуранти створили спеціалізовані Телеграм-канали, в яких пропонували кокаїн та анонімно домовлялися про його вартість і адресу «доставки».

Викрито масштабний наркосиндикат: ділки перевіряли кур’єрів на поліграфі фото 2

Також, щоб «замести сліди», наркокур’єри привозили клієнтам наркотики на орендованих авто, які регулярно змінювали та використовували підроблені номери. Встановлено, що на чолі угруповання були місцеві рецидивісти, які раніше вже відбували покарання за вчинення тяжких злочинів, зокрема наркоторгівлю.

«Використовуючи кримінальний досвід та зв’язки, вони створили у наркосиндикаті чітку ієрархію та перерозподіл «обов’язків».Так, наприклад, кур’єри ніколи не «пересікались» з лідерами злочинної організації, а контактували лише через посередників, від яких отримували «товар» для збуту. Під час 58 обшуків у фігурантів вилучено підготовлені до збуту наркотики та незареєстровану зброю з боєприпасами. Також виявлено телефони, комп’ютерну техніку та чорнові записи із доказами наркоторгівлі», – йдеться у повідомленні.

Викрито масштабний наркосиндикат: ділки перевіряли кур’єрів на поліграфі фото 3

Наразі затриманим повідомлено про підозру у відповідності до вчинених ними злочинів за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1, 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній);
  • ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів).
Викрито масштабний наркосиндикат: ділки перевіряли кур’єрів на поліграфі фото 4

Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігурантів за незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами.
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Раніше в Одесі Нацполіція затримала 18-річного учасника злочинного угруповання, який займався розповсюдженням наркотиків та психотропних речовин. Для доставки «клієнтам» він використовував послуги логістичної компанії та робив «закладки».

Теги: Національна поліція України СБУ наркотики

