Головна Київ Новини
search button user button menu button

Розтрата на ремонті парку «Позняки»: підозру отримали двоє посадовців «Київзеленбуду»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Розтрата на ремонті парку «Позняки»: підозру отримали двоє посадовців «Київзеленбуду»
Фонтан «Груша» у парку «Позняки»
фото: Національна поліція України/Facebook

Згідно з висновками судових експертиз, розмір завданих збитків бюджету територіальної громади Києва становить більше 928 тис. грн.

За розтрату близько мільйона гривень з бюджету столиці на реставрації парку «Позняки» повідомилено про підозру двом посадовцям «Київзеленбуду». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

За матеріалами справи, у 2024 році комунальним обʼєднанням «Київзеленбуд» було оголошено тендер на «Капітальний ремонт підпірної стінки в парку «Позняки» у Дарницькому районі столиці. Переможцем закупівлі стала фірма-підрядник із ціновою пропозицією майже 3,4 млн грн.

Втім, як з’ясували правоохоронці, заступник генерального директора з питань капітальних вкладень КО «Київзеленбуд», залучивши до схеми підлеглого начальника відділу інженерного супроводження та технічного нагляду, склали та підписали акти приймання виконаних будівельних робіт, хоча частина з них фактично не проводилася.

На підставі цих документів на рахунок фірми-підрядника було безпідставно перераховано бюджетні кошти за неіснуючі роботи. Згідно з висновками судових експертиз, розмір завданих збитків бюджету територіальної громади Києва становить більше 928 тис. грн.

Поліцейські Києва повідомили про підозру двом посадовцям «Київзеленбуду»
Поліцейські Києва повідомили про підозру двом посадовцям «Київзеленбуду»
фото: Національна поліція України/Facebook
Обом фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі
Обом фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі
фото: Національна поліція України/Facebook

Слідчі повідомили колишньому посадовцю «Київзеленбуду» про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, а його підлеглому про підозру у пособництві за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Комунальники оголосили тендер на ремонт підпірної стінки в парку «Позняки»
Комунальники оголосили тендер на ремонт підпірної стінки в парку «Позняки»
фото: Національна поліція України

Обом фігурантам справи загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною дальність строком до трьох років та з конфіскацією майна. Слідчі встановлюють інших імовірних осіб, причетних до вказаної схеми.

Раніше правоохоронці викрили схему розкрадання бюджетних коштів під час капітального ремонту столичного парку «Гідропарк». Через завищені ціни на будматеріали місто переплатило понад 1,2 млн грн. 

Також поліцейські Києва викрили схему привласнення 800 тис. грн, виділених на реконструкцію парку «Орлятко». Про підозру повідомлено бізнесмену та одному з ексначальників «Київзеленбуду». Обом фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Теги: підозра Київзеленбуд поліція тендер ремонт Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Степан Гіга відійшов у вічність 12 грудня 2025 року
У Палаці спорту відбудеться концерт пам’яті Степана Гіги: названо дату
21 сiчня, 20:39
Зеленський провів селектор по ситуації в областях та громадах
«Більшість дронів вдалося збити, але..». Зеленський розповів про атаки на міста
27 сiчня, 13:19
У столиці більше ніж 700 будинків без опалення – Зеленський
У столиці більше ніж 700 будинків без опалення – Зеленський
28 сiчня, 14:34
Мерія Луцька замовила свічки у формі в’їзної вежі Луцького замку
Міська рада Луцька закупила ароматичних свічок на 55 тис. грн. Мерія міста дала пояснення
10 лютого, 17:04
Рятувальники столиці продовжують забезпечувати роботу мобільних пунктів надання допомоги, розгорнутих ДСНС для підтримки мешканців Києва в умовах нестабільного енергопостачання
За ніч тепло отримали 650 будинків Києва: Кличко повідомив, де ситуація найскладніша
23 сiчня, 08:43
Фігуранта справи затримано під час отримання неправомірної винагороди
«Вирішення питань» у ТЦК та суді: у столиці викрито масштабну схему
2 лютого, 17:51
Бригада екстреної медичної допомоги протягом двох годин проводила реанімаційні заходи, однак врятувати дитину не вдалося
Смерть дитини у кріслі стоматолога: лікарка столичної клініки постане перед судом
4 лютого, 15:57
Регульований пішохідний перехід розташований між зупинками пасажирського транспорту по обидва боки вулиці
Новий світлофор на вулиці Максимовича: як працює та що змінилося для водіїв
6 лютого, 11:20
Знищена росіянами Дарницька ТЕЦ-4
Як підготувати столицю до зими після удару по ТЕЦ-4? Експерт назвав головне правило
9 лютого, 12:17

Новини

Моніторингова місія ЮНЕСКО почала оцінку стану Софії Київської та Лаври
Моніторингова місія ЮНЕСКО почала оцінку стану Софії Київської та Лаври
Штрафи за сніг у Києві: інспекція влаштувала масові рейди
Штрафи за сніг у Києві: інспекція влаштувала масові рейди
На Київщині затримано російського агента, який готував атаки на ТЕС (фото)
На Київщині затримано російського агента, який готував атаки на ТЕС (фото)
Розтрата на ремонті парку «Позняки»: підозру отримали двоє посадовців «Київзеленбуду»
Розтрата на ремонті парку «Позняки»: підозру отримали двоє посадовців «Київзеленбуду»
Киянину загрожує до восьми років в'язниці за знайдену картку військового: деталі справи
Киянину загрожує до восьми років в'язниці за знайдену картку військового: деталі справи
Продаж ТРЦ Ocean Plaza: що відомо про один із найбільших торгових центрів України
Продаж ТРЦ Ocean Plaza: що відомо про один із найбільших торгових центрів України

Новини

Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
Вчора, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Вчора, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
16 лютого, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
16 лютого, 20:04
Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях
16 лютого, 18:58

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua