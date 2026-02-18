Розтрата на ремонті парку «Позняки»: підозру отримали двоє посадовців «Київзеленбуду»

Згідно з висновками судових експертиз, розмір завданих збитків бюджету територіальної громади Києва становить більше 928 тис. грн.

За розтрату близько мільйона гривень з бюджету столиці на реставрації парку «Позняки» повідомилено про підозру двом посадовцям «Київзеленбуду». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

За матеріалами справи, у 2024 році комунальним обʼєднанням «Київзеленбуд» було оголошено тендер на «Капітальний ремонт підпірної стінки в парку «Позняки» у Дарницькому районі столиці. Переможцем закупівлі стала фірма-підрядник із ціновою пропозицією майже 3,4 млн грн.

Втім, як з’ясували правоохоронці, заступник генерального директора з питань капітальних вкладень КО «Київзеленбуд», залучивши до схеми підлеглого начальника відділу інженерного супроводження та технічного нагляду, склали та підписали акти приймання виконаних будівельних робіт, хоча частина з них фактично не проводилася.

На підставі цих документів на рахунок фірми-підрядника було безпідставно перераховано бюджетні кошти за неіснуючі роботи. Згідно з висновками судових експертиз, розмір завданих збитків бюджету територіальної громади Києва становить більше 928 тис. грн.

Поліцейські Києва повідомили про підозру двом посадовцям «Київзеленбуду» фото: Національна поліція України/Facebook

Обом фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі фото: Національна поліція України/Facebook

Слідчі повідомили колишньому посадовцю «Київзеленбуду» про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, а його підлеглому про підозру у пособництві за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Комунальники оголосили тендер на ремонт підпірної стінки в парку «Позняки» фото: Національна поліція України

Обом фігурантам справи загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною дальність строком до трьох років та з конфіскацією майна. Слідчі встановлюють інших імовірних осіб, причетних до вказаної схеми.

Раніше правоохоронці викрили схему розкрадання бюджетних коштів під час капітального ремонту столичного парку «Гідропарк». Через завищені ціни на будматеріали місто переплатило понад 1,2 млн грн.

Також поліцейські Києва викрили схему привласнення 800 тис. грн, виділених на реконструкцію парку «Орлятко». Про підозру повідомлено бізнесмену та одному з ексначальників «Київзеленбуду». Обом фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі.